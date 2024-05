Schalke bereitet sich auf Müller-Abschied vor

Marius Müller hat nach kicker-Informationen ein erstes Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung abgelehnt, Schalke 04 bereitet sich auf einen baldigen Abschied des verlässlichen Torwarts vor. Sein Ziel könnte ein Erstligist sein.

Gerne würde der FC Schalke 04 den 2025 auslaufenden Vertrag von Marius Müller vorzeitig verlängern. Ein erstes Angebot hat der Torwart nun offenbar aber abgelehnt. Die Königsblauen bereiten sich bereits auf einen baldigen Abschied des 30-Jährigen vor. Der VfL Wolfsburg baggert heftig an Müller, der sich dem Vernehmen nach einen persönlichen Aufstieg zu einem Erstligisten gut vorstellen kann.

Knackpunkt ist die Ablöse. Nach kicker-Informationen hätten die Schalker gerne eine Summe im siebenstelligen Bereich - es heißt, die Vorstellungen beider Vereinsseiten gehen derzeit noch weit auseinander. Nähern sie sich in den nächsten Wochen nicht an, könnte S04 auf Erfüllung des Vertrags pochen, Müller wäre 2025 dann ablösefrei.

Die Gelsenkirchener hatten den Ex-Lauterer vor einem Jahr vom FC Luzern in den Pott geholt, den Wechsel ließen sie sich 350.000 Euro kosten. Ein Schnäppchen, wie sich schnell herausstellte. Mit starken Leistungen hatte Müller den FC Schalke 04 in der 2. Liga gehalten.

Der neue Direktor Kaderplanung kämpft um Müller

Der gebrürtige Heppenheimer stand auf Anhieb im Tor, nachdem die Sommervorbereitung von Ralf Fährmann, in der vorherigen Erstliga-Rückrunde Schalkes Fels in der Brandung, aus Verletzungsgründen alles andere als optimal verlaufen war. Müller brauchte keinerlei Anlaufzeit, erst eine schwere Adduktorenverletzung (Sehnenabriss) im 6. Saisonspiel gegen den 1. FC Magdeburg (4:3) bremste ihn heftig aus.

Müller fehlte monatelang, ab dem 20. Spieltag stand er dann wieder zwischen den Pfosten. Sein kicker-Notenschnitt von 2,79 ist mit Blick auf das gesamte Team des Tabellenzehnten 2023/24 unerreicht.

Der neue Direktor Kaderplanung, Ben Manga, kämpft in Form eines Vertragsangebots inklusive Gehaltsanhebung um Müller, weiß allerdings, dass Wolfsburgs zahlungskräftige Argumente dem gegenüberstehen. Der Keeper, der auf einen letzten großen Vertrag seiner Karriere hofft, würde in Wolfsburg mehr verdienen, zudem hießen die Gegner Bayer Leverkusen, FC Bayern, Borussia Dortmund und Co.

Schalke 04 befasst sich allerdings nicht nur mit einem Ersatz für Müller, sondern mit der kompletten Neustrukturierung des Torhüter-Teams. Alles dazu findet sich in der Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend als e-Magazine verfügbar).