Ginter vor Rückkehr zum SC Freiburg

Schon lange ist klar, dass Matthias Ginter Gladbach im Sommer verlässt. Nun zeichnet sich eine überraschende Rückkehr des Innenverteidigers ab.

Die Bild-Zeitung berichtete am Montag davon, dass Ginter kurz vor der Unterschrift in Freiburg steht. Tatsächlich verdichten sich die Zeichen für diesen überraschenden Wechsel. Ein zusätzliches Indiz in diese Richtung lieferte am Montag die offizielle Verkündung des sich schon länger anbahnenden Wechsels von Nico Schlotterbeck vom Sport-Club nach Dortmund. Der beste Innenverteidiger in dieser so erfolgreichen Freiburger Saison hinterlässt eine große sportliche Lücke, die künftig wohl Ginter füllen soll.

Ginter trug schon zwischen 2005 und 2014 das Freiburger Trikot. Der Vertrag des Defensivspielers in Mönchengladbach läuft im Sommer aus, beide Parteien hatten sich nicht auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt. Somit ist der ehemalige SC-Fußballschüler ablösefrei zu haben.

Nach seiner Zeit in Freiburg zog es den 28-Jährigen 2014 zu Borussia Dortmund. Nach drei Jahren beim BVB wechselte Ginter 2017 nach Gladbach. Für die Fohlen machte er insgesamt 178 Pflichtspiele und schoss dabei elf Tore.