Gikiewicz rechtfertigt Provokationen: "Wurde die gesamte zweite Halbzeit beleidigt"

Rafal Gikiewicz hat mit seinem gehaltenen Elfmeter den Augsburger Sieg in Bremen festgehalten, das Publikum im Nachhinein jedoch provoziert.

In der Nachspielzeit sah der FC Augsburg den Sieg aus Händen gleiten. Ermedin Derimovic hatte den FCA in einem umkämpften Spiel in Bremen in Führung gebracht, bis in die Nachspielzeit verteidigten die Fuggerstädter nahezu jeden Werder-Angriff leidenschaftlich. Dann löste eine fragwürdige Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Martin Petersen teilweise chaotische Szenen aus.

Maximilian Bauer hatte den Ball nach 91 Minuten im Strafraum aus kürzester Distanz an den Arm bekommen, war zuvor aber wohl noch mit der Brust an der Kugel. Referee Petersen zeigte auf den Punkt, ließ sich trotz massiver Augsburger Proteste nicht beirren und blieb bei seiner Entscheidung. Auch der VAR schaltete sich nicht groß ein, der Schiedsrichter wurde nicht nach draußen beordert. "Wie soll ich da noch reagieren? Das sind ein paar Zentimeter. In meinen Augen ist das kein Elfmeter", hatte Bauer kein Verständnis für die Entscheidung.

Gesten in Richtung Bremer Fans

Folgen hatte diese für den FCA letztlich aber nicht, weil Rafal Gikiewicz den Strafstoß von Marvin Ducksch parierte und den Sieg für Augsburg somit festhielt - den ersten Dreier nach zuvor drei Niederlagen am Stück. Vor und nach dem Elfmeter war die Stimmung jedoch hitzig, Petersen verteilte in den letzten Minuten noch ganze fünf Gelbe Karten. Eine davon sah Keeper Gikiewicz, der nach seiner Parade mit anhaltenden Gesten die Bremer Fans provozierte. Das alles hatte zur Folge, dass einige Werder-Anhänger in den Innenraum sprangen und die Partie kurzzeitig unterbrochen wurde.

"So ist Fußball. Ich wurde fast die gesamte zweite Halbzeit beleidigt, das war meine Antwort. Ich kann nicht akzeptieren, dass meine Familie beleidigt wird", rechtfertigte Gikiewicz seine Aktion am DAZN-Mikrofon. Der Pole war auch nach Schlusspfiff noch sehr emotional und richtete strenge Worte in Richtung Niclas Füllkrug, der zuvor das provokante Augsburger Spiel kritisiert hatte. "Füllkrug muss die Niederlage akzeptieren. Haben sie gedacht, jetzt kommt Augsburg und sie gewinnen 4:0? Das ist respektlos", so der Schlussmann, der Augsburg als "die klar bessere Mannschaft" sah.

Kritik von Fritz

Gegenworte von Bremer Seite musste Gikiewicz für eine weitere unsportliche Aktion hinnehmen, vor Ausführung des Strafstoßes nutzte der FCA-Keeper die vielen Diskussionen und versuchte, den Zustand des Elfmeterpunktes zu verschlechtern. "Er tut sich damit am wenigsten einen Gefallen und kann ja selber nochmal darüber nachdenken und es selber mit sich ausmachen", so Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW, über die Szene.

Am Ende der hitzigen Partie stand jedoch ein wichtiger Sieg für den FCA, der den Negativlauf beendete und laut Trainer Enrico Maaßen "ordentlich Auftrieb gibt". Der Coach der Fuggerstädter ist mit seiner Entscheidung, vier Stürmer von Anfang an zu bringen, laut eigener Aussage "ins Risiko gegangen" - und am Ende belohnt worden.