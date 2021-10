Gikiewicz in Rage: "Waren wie eine Vorspeise für Mainz!"

Der FC Augsburg hat einen neuen Negativrekord aufgestellt und auch im elften Auswärtsspiel in Folge keinen Sieg einfahren können. Vor allem über die Art und Weise wütete Torhüter Rafal Gikiewicz im Anschluss der Partie.

"Wir wollten kompakt und aggressiv sein", sagte ein konsternierter Markus Weinzierl am "DAZN"-Mikrofon nach der deutlichen 1:4-Pleite gegen Mainz 05, einen potentiellen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Das mit dem Wollen klappte am Freitagabend aber mal so gar nicht, nach einer halben Stunde stand es schon 0:3 aus Sicht der Fuggerstädter. "So wie in der ersten Halbzeit kannst du kein Bundesligaspiel bestreiten", so der Augsburger Trainer. "Ich hätte in der Pause jeden Einzelnen auswechseln können."

"Das war einfach gar nichts heute"

Eine ähnliche Tonalität fand auch sein Torhüter Gikiewicz nach der Partie. "Mit so einer mentalen Vorbereitung kannst du nicht in der Bundesliga spielen, auch nicht in der Kreisliga. Wir reden die ganze Woche und trotzdem kann der Trainer nach der ersten Halbzeit elfmal wechseln", wurde der 33-Jährige deutlich. Er hatte bei keinem Tor wirkliche Aktien, verhinderte vor der Pause sogar noch einen deutlicheren Rückstand, was seine Laune nach dem Spiel allerdings nur bedingt verbesserte. "Wir waren wie eine Vorspeise für Mainz. Wir haben nicht gegen Bayern München gespielt, trotzdem macht der Gegner gefühlt was er will. Das war einfach gar nichts heute."

Ich habe das Gefühl, wir sind einfach zu satt und haben keine Lust, in der Bundesliga zu spielen - das geht nicht. Rafal Gikiewicz

Doch mit Blick auf die Tabelle war die Leistung eben nicht nur am 9. Spieltag nicht ausreichend. Gerade einmal ein Sieg und sechs Zähler hat der FCA bisher gesammelt und könnte am Wochenende von Bielefeld auf einen direkten Abstiegsplatz befördert werden. "Wenn wir so weiterspielen, spielen wir ab Sommer in der 2. Liga, das sollte jedem klar sein. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach zu satt und haben keine Lust, in der Bundesliga Fußball zu spielen - das geht nicht. Ich werde nächste Woche 34, ich will noch ein paar Jahre Bundesliga spielen und nicht 2. Liga, aber so reicht es nicht", so Gikiewicz. Eine solche Aussage bereits zu einem so frühen Zeitpunkt ist durchaus bemerkenswert, liegen doch noch 25 Spieltage vor den Fuggerstädtern.

"Wir haben viel zu wenig Qualität"

Doch für Gikiewicz liegen die Probleme eben wohl nicht in der Tagesform: "Es spielt keine Rolle, mit welchem System wir spielen, wie der Trainer heißt oder wer spielt. Wir haben viel zu wenig Qualität", so der Pole, der das Spiel "intern hart besprechen" will.

Zeit dafür bleibt aber nur wenig, denn schon unter der Woche muss der FCA im Pokal beim VfL Bochum ran, ehe es in der Liga dann daheim gegen Stuttgart um Wiedergutmachung geht.