"Gibt nur drei Dinge zu sagen": Paderborn holt Kruse

Der SC Paderborn hat seine Offensive mit Max Kruse verstärkt. Der 35-Jährige war seit November vereinslos - und will jetzt "gar nicht so viel reden".

In den vergangenen Tagen waren vereinzelt Gerüchte durchgesickert, jetzt ist die offizielle Bestätigung da: Max Kruse hat nach über einem halben Jahr ohne Anstellung wieder einen Verein gefunden und wechselt zum Zweitligisten SC Paderborn. Eine Vertragslaufzeit nannte der Tabellensechste der Vorsaison nicht.

"Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt", wird Kruse in der Mitteilung des SCP zitiert. "Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen. Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen!"

"Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten"

Der 35 Jahre alte Offensivmann war in der vergangenen Spielzeit beim VfL Wolfsburg aussortiert worden. Die Wölfe hatten im November schließlich den Kontrakt vorzeitig aufgelöst. Seither hatte der 14-malige deutsche Nationalspieler (vier Tore) stets betont, seine Karriere fortsetzen zu wollen.

"Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten. Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen", kommentiert Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber die Verpflichtung, die dem Klub nach dem Wirbel um Trainer Lukas Kwasniok weitere bundesweite Aufmerksamkeit bescheren wird.

Kruse kann 307 Bundesliga- (97 Tore) sowie 63 Zweitliga-Spiele (20 Tore) vorweisen. Vor seinem zweiten Engagement in Wolfsburg war er für Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Fenerbahce und Union Berlin aktiv.

Beim SCP ist er bereits der achte Sommerneuzugang nach David Kinsombi (Mittelfeld, SV Sandhausen), Mattes Hansen (Mittelfeld, FC Schalke 04 U 19), Laurin Curda (Abwehr, TSG Balingen), Adriano Grimaldi (Angriff, 1. FC Saarbrücken), Kimberly Ezekwem (Abwehr, SC Freiburg, Leihe), Arne Schulz (Tor, Arminia Bielefeld) und Visar Musliu (Abwehr, FC Ingolstadt 04).