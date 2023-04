Gestrichener Adamyan kehrt zurück: "Was er zeigt, ist das, was ich erwartet habe"

Beim 3:1 in Augsburg gab es für den 1. FC Köln nach langer Zeit mal wieder Grund zur Freude. Vor der Partie gegen Mainz kündigte Steffen Baumgart an, "nicht groß umzustellen". Im Mittelfeld wird er allerdings zu einem Wechsel gezwungen.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge gelang dem 1. FC Köln am vergangenen Samstag mal wieder ein Dreier. Beim FC Augsburg setzte sich die Mannschaft von Steffen Baumgart mit 3:1 durch. Auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Mainz gestand der Coach nach dem Erfolg auch mit Blick auf die Tabelle: "Das bringt einen doch dann ab und zu wieder zum Lächeln, was vorher vielleicht ein bisschen gefehlt hat."

Dennoch will Baumgart den Auftritt nicht nur aufgrund des Ergebnisses schönreden. "Ich fand, wir haben vorher schon gute Leistungen gebracht", wobei er das 1:6 in Dortmund explizit ausklammerte. "Wir haben es einfach nicht geschafft, Tore zu machen und das auch zu Ende durchzuspielen. Aber die Leistung der Jungs hat immer gestimmt."

Mainz auf Platz drei der Rückrundentabelle: "Haben sie sich verdient"

Klar ist: Auch am Samstag wird den Kölnern einiges abverlangt. Mit Mainz ist die drittbeste Rückrundenmannschaft zu Gast. "Das, was sie erreicht haben, das haben sie sich auch klar verdient", betonte Baumgart, der beispielhaft den 3:0-Erfolg der Mainzer über Leipzig heranzog. "Da wird dann gerne danach gesagt, wie schlecht Leipzig war. Wenn man aber gesehen hat, wie gut Mainz war, da wird dann gar nicht drüber gesprochen."

Der Coach weiß, dass "eine ganze Menge" auf seine Mannschaft zukommt. Im Hinspiel gab es für den Effzeh eine satte 0:5-Klatsche. Luca Kilian flog früh vom Platz. "Wir haben bis zum Platzverweis ein ausgeglichenes Spiel gesehen", erinnerte sich Baumgart, der insgesamt aber klar analysierte: "An dem Tag waren sie uns einfach in allen Belangen überlegen."

Während die Verletztenliste mit Sebastian Andersson (Aufbautraining nach Knie-OP), Mark Uth (Schambein-OP) und Florian Dietz (Kreuzbandriss) recht überschaubar ist, wiegt der Ausfall des gelbgesperrten Mittelfeld-Chefs Ellyes Skhiri schwer. Baumgart betonte allerdings, dass er mit Dejan Ljubicic, Denis Huseinbasic und Mathias Olesen gleich drei Spieler habe, "die sich auf der Position sehr anbieten".

Lob für Adamyan: "Sehr, sehr gute Reaktion"

Ebenfalls angeboten habe sich Sargis Adamyan. Der Stürmer stand zuletzt zweimal nicht im Kader. "Er hat eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt," lobte Baumgart. "Er wird auch eine Option sein, wieder reinzukommen. Das, was er im Moment im Training zeigt, ist das, was ich von ihm über einen längeren Zeitraum schon erwartet habe."

Beginnen soll im Sturmzentrum allerdings erneut Davie Selke. "Ich habe nicht auf dem Plan, gerade nach den gezeigten Leistungen, groß umzustellen", ließ sich der Coach in die Karten schauen. "Trotzdem kann am Samstag vielleicht noch die ein oder andere Überraschung kommen. Aber Stand jetzt habe ich es nicht vor."