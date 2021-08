Genehmigt: Bis zu 25.000 Zuschauer beim ersten Frankfurter Heimspiel

Eintracht Frankfurt wird im ersten Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg (21.08.) vor bis zu 25.000 Zuschauern spielen dürfen. Auf Grundlage des Hygienekonzepts vor Ort hat das Gesundheitsamt Frankfurt die fast fünfzigprozentige Auslastung erlaubt.

Bei der Generalprobe am Samstag vor einer Woche gegen die AS St. Etienne durften die Frankfurter bereits 10.000 Fans im Deutsche Bank Park begrüßen. Nachdem das Hygienekonzept griff, ließ Marketing-Vorstand Axel Hellmann bereits in der Woche nach dem Test verlauten, dass sich die Zuschauerzahlen "gerade nach den guten Erfahrungen und Auswertungen vom Samstag, unserer Überzeugung nach weiter nach oben skalieren lassen."

Wie auch beim Testlauf gegen den französischen Erstligisten sind, der Pressemitteilung zufolge, "dabei bis zu 5000 Zuschauer mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis zugelassen (3G). Über die weitere Auslastung in der Mainmetropole lässt der Verein folgendes verlauten: Die restlichen 20.000 Zuschauer "sind unter der Voraussetzung eines Impf- oder Genesenen-Nachweises gestattet (2G)." Somit muss ein Großteil der Fans geimpft oder genesen sein, um ins Stadion zu dürfen.

Voraussetzung: eine Inzidenz unter 100

Die einzige Bedingung für die zugesagten Zuschauerzahlen ist eine Inzidenz unter 100. Derzeit liegt die Stadt bei unter 35 und somit steigt in Frankfurt die Vorfreude auf die Rückkehr der Eintracht-Fans.

Am kommenden Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert die Eintracht beim Bundesliga-Auftakt in Dortmund und ist nach dem überraschenden Pokal-Aus in Mannheim auf Widergutmachungskurs. In der Woche darauf folgt dann das erste Heimspiel gegen den FC Augsburg.