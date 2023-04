"Geht mir auf den Zünder": Baumgart kritisiert Referee Cortus

Steffen Baumgart sah gegen Mainz seine dritte Gelbe Karte der Saison. Während die Verwarnung für ihn "verdient" gewesen sei, kritisierte Kölns Trainer die Entscheidung von Benjamin Cortus, die ihn verärgert hatte.

Sah in der Nachspielzeit seine dritte Gelbe Karte in dieser Spielzeit: Steffen Baumgart. IMAGO/Jan Huebner

Es musste ja fast schon passieren, wenn die beiden Trainer mit den meisten Gelben Karten der Bundesliga-Geschichte aufeinandertreffen. In der Nachspielzeit der Partie zwischen Köln und Mainz (1:1) sah Steffen Baumgart seine dritte Gelbe Karte der Saison (seine insgesamt zehnte Verwarnung seit der Einführung zur Spielzeit 2019/20) und schloss damit zu seinem Gegenüber Bo Svensson (kassierte schon zwölf Verwarnungen seit der Einführung) auf. "Die habe ich mir auch verdient", gab der FC-Trainer zu.

Nachdem er länger "drin" war, verriet der 51-Jährige auch, was ihn so echauffiert hatte. Dominik Kohr hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit Jan Thielmann mit gestrecktem Bein abgeräumt und lieferte sich im Anschluss mit ihm ein Wortgefecht. Nach der "kleinen" Rudelbildung zeigte Schiedsrichter Benjamin Cortus sehr zum Ärger von Baumgart beiden Beteiligten die Gelbe Karte. "Mein Spieler kriegt Gelb und der Mainzer Spieler auch. Jetzt würde ich provokant fragen: Gelbe Karte aus meiner Sicht gestrecktes Bein klar. Provozieren der Rudelbildung und es war genau zu sehen, wer provoziert hat, ist dann nochmal Gelb", so der Trainer nach dem Spiel im "Sky"-Interview.

Baumgart hadert mit der Gelben Karte von Kainz

Dass beide Spieler verwarnt wurden, ging ihm "barbarisch auf den Zünder". Die Wut konnte man dem emotionalen Coach auch an der Seitenlinie ansehen, weshalb er wegen Meckerns zu Recht Gelb sah.

Doch nicht nur aufgrund dieser Szene übte er Kritik am Schiedsrichter. Es gebe aus seiner Sicht momentan "ein paar Sachen", die er schwierig finde. Damit bezog er sich aber explizit nicht nur auf die Entscheidungen von Cortus. "Ich weiß nicht, warum es sich so einbürgert. Also Kainz kriegt eine Gelbe Karte und es ist kein hohes Bein. Er trifft ihn und es ist auch ein Foul, aber es ist kein hohes Bein. Da eine Gelbe Karte zu geben, das ärgert mich", haderte der FC-Trainer auf der Pressekonferenz mit der Szene in der achten Minute, als Florian Kainz Gegenspieler Ludovic Ajorque mit dem Fuß am Kopf getroffen hatte.

Der Schiedsrichter hatte heute nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Steffen Baumgart

Obwohl Baumgart die Schiedsrichter-Leistung "nicht so prickelnd" fand, ordnete er den Einfluss vom Referee auf den Endstand noch richtig ein. "Der Schiedsrichter hatte heute nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun", wusste auch Baumgart. Denn in der Tat hatte Cortus keinen spielentscheidenden Fehler gemacht.