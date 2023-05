"Geht für beide Mannschaften um viel": Fischer warnt vor Hoffenheimer Unterschiedsspielern

Union Berlin steht hauchdünn vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League. Ein Punkt am Samstag bei der TSG Hoffenheim könnte im Idealfall schon für die Königsklasse reichen.

Die Europa League hat der 1. FC Union Berlin am zurückliegenden Spieltag eingetütet. Nun geht es für die Eisernen darum, die Qualifikation für die höhere Etage namens Champions League zu sichern. Dafür könnte schon ein Punkt in Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) reichen - dafür müsste der SC Freiburg am Freitag gegen den VfL Wolfsburg aber auch verlieren. Wenn diese beiden Fälle eintreten, könnte Union rechnerisch nicht mehr vom vierten Platz verdrängt werden.

Aber so oder so müssen die Berliner in Sinsheim beim Abstiegskandidaten ihre Hausaufgaben erledigen. "Es geht für beide Mannschaften um viel. Hoffenheim hat sich stabilisiert, das zeigen die letzten Spiele", beschreibt Trainer Urs Fischer den Kontrahenten. "Sie gehen in Zone eins wenig Risiko, in Zone zwei lassen sie dann den Ball laufen und kommen gut über die Halbräume zu gefährlichen Aktionen."

Zudem hätten sie den einen oder anderen Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Fischer nannte unter anderem Ihlas Bebou, Munas Dabbur sowie Christoph Baumgartner. "Das sind Jungs, die in den Einzelaktionen den Unterschied ausmachen können", betont der Fußball-Lehrer, der sich noch keine Gedanken über die Champions League machen möchte. "Der Konjunktiv interessiert mich nicht. Wir konzentrieren uns nur auf die nächste Aufgabe."

Der Schweizer muss bei dieser letzten Auswärtsreise auf Andras Schäfer verzichten. Der Ungar fällt zum dritten Mal in dieser Saison aus. "So kann Fußball manchmal sein. Es ist sehr schade für ihn", so Fischer, der eventuell auch Robin Knoche am Samstag ersetzen muss. Der Abwehrchef kränkelt ein wenig. "Ich hoffe, dass er am Freitag wieder mittrainieren kann." Bis dato hatte Knoche in der Bundesliga nur bei der ersten Saisonpleite in Frankfurt (0:2) ausgesetzt.