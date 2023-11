Gegen "fast schon naiven" Club: Kwasniok sieht Spektakel-Potenzial

In starker Form präsentierte sich zuletzt der SC Paderborn. Mit dem 1. FC Nürnberg empfangen die Ostwestfalen am Samstag ein punktgleiches Team, seines Zeichens ein echter Angstgegner.

"Cristian Fiel ist ebenso aktiv wie ich": Lukas Kwasniok erwartet an der Seitenlinie gegen den FCN viel Action. IMAGO/Fotostand

Paderborn blickt aktuell auf eine starke Serie zurück, nur eines der letzten sieben Spiele ging bei vier Siegen und zwei Remis verloren (1:3 bei der Hertha, dazu gelang im Pokal ein Coup in Freiburg (3:1). Wie beim jüngsten 3:0 in Karlsruhe trug Florent Muslija bei den Ostwestfalen sein Scherflein zum Erfolg bei. Der Topscorer des SCP wird nun aber am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den punktgleichen Club nicht dabei sein.

Kwasniok verrät Startelf-Trio - und den Muslija-Ersatz?

Ob Mattes Hansen für den Techniker aufläuft? Lukas Kwasniok gab auf der Spieltags-PK mit dem 19-jährigen Mittelfeldakteur einen von drei Startern bekannt, zudem würden am Samstag auch Adriano Grimaldi und Jannik Huth auf dem Platz stehen. "Mehr gebe ich aber nicht preis", sagte der Coach.

Den FCN attestiert Kwasniok unter seinem an der Seitenlinie ebenso wie er selbst sehr aktiven Pendant Christian Fiel "guten, mutigen Fußball", zudem eine "unbekümmerte, fast schon naive Spielweise". Dies könne "eine Stärke sein, birgt aber auch Gefahren", meinte der 42-Jährige.

Es kann ein spannendes 4:4 werden oder aber ein langweiliges 0:0. Lukas Kwasniok

Die Bandbreite des Spielverlaufs gegen die Franken und auch seiner Ergebnistipps ist groß: "Es kann ein spannendes 4:4 werden oder aber ein langweiliges 0:0." Kwasniok vermutet aber eher ersteres: "Das Spiel hat Potenzial zum Spektakel." Wenn es dann doch nicht unentschieden ausgehen sollte, ist der Wunsch des Trainers selbsterklärend: "Unterm Strich wollen wir natürlich ein Tor mehr erzielen."

Das gelang Paderborn in acht bisherigen Zweitliga-Vergleichen gegen den 1. FC Nürnberg bislang nur einmal bei einem Remis und sechs Niederlagen.