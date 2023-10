Gefühlsachterbahn für Zesiger

Über weite Strecken machte Wolfsburgs Cedric Zesiger gegen den VfB Stuttgart (1:3) ein starkes Spiel, verschuldete dann aber den Strafstoß, der zum Ausgleich führte.

Serhou Guirassy meckerte bereits. Mit sich, mit den Stuttgarter Kollegen, vielleicht auch mit dem Fußballgott. Lange Zeit war dem VfB-Torjäger nicht viel gelungen, die Wolfsburger Innenverteidiger stellten den Angreifer ins Abseits, kochten ihn in den Zweikämpfen ab und blockten seine Schüsse.

Zweimal war es Cedric Zesiger, der im ersten Durchgang zunächst gegen Neu-Nationalspieler Chris Führich in letzter Sekunde rettete und sich kurze Zeit später auch bei einem Schussversuch von Guirassy in den Weg stellte. Der Schweizer machte ein richtig starkes Spiel - bis sein Foul gegen den Top-Torjäger der Bundesliga das 1:3 in Stuttgart einläutete.

Erst top, dann Foul

90 Minuten für Zesiger in der Gefühlsachterbahn. Erst top, dann Foul, unglücklich zog er Guirassy das Standbein weg und konnte auch anschließend nur zuschauen, wie der Guineaer mit einem Hattrick das Tore-Konto auf 13 Treffer hochschraubte.

Eine Niederlage, die freilich nicht ausschließlich am ansonsten guten Innenverteidiger (kicker-Note 3) festzumachen ist. "Wir haben uns zu sehr zurückgezogen, wir haben nicht mehr das gemacht, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben", beklagte Kapitän Maximilian Arnold. "Wir haben uns komplett den Schneid abkaufen lassen", fügte Torschütze Yannick Gerhardt hinzu.

Letztmals kehrte Zesiger laut Kovac müde von der Nati zurück

Bitter für Zesiger, der zu Saisonbeginn einen Stammplatz erobert hatte, dann in der ersten Länderspielpause zur Schweizer Nati reiste und anschließend zwei Spiele lang den Platz an Moritz Jenz übergab. Die Erklärung von Trainer Niko Kovac: Zesiger sei etwas müde gewesen von der Reise.

Weil Jenz sich nach zwei Spielen aber am Sprunggelenk verletzte, kehrte der 25-Jährige gegen Frankfurt (2:0) in die Anfangsformation zurück und machte seine Sache ordentlich. Wie auch nun gegen Stuttgart - bis sein unglückliches, aber mitentscheidendes Foul seine ansonsten gute Leistung zumindest ein bisschen schmälerte. Wiederholt sich nun die Geschichte? Zesiger reist wieder zur Schweizer Auswahl - und Jenz soll nach der Liga-Unterbrechung wieder zur Verfügung stehen.