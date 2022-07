Gebrauchtes E-Bike: Tipps für den Kauf

Vom Auto aufs E-Bike umsteigen, den ausschließlich mit Muskelkraft betriebenen Drahtesel durch ein Pedelec ablösen - das ist etwas, was viele in der mobilen Bevölkerung anstreben. Aber: Erstens ist so ein E-Bike nicht ganz billig. Und zweitens führen die Lieferengpässe dazu, dass man auf das Wunschmodell oft lange warten muss. Warum also nicht ein gebrauchtes Bike kaufen? Tipps:

Inspektion: Vor allem mit dem Akku sollte beim gebrauchten E-Bike alles stimmen. flyer bikes/pd-f