"Ganz klar Elfmeter": Hofmann hat keine Zweifel an der Korrektheit des Strafstoßes

Vor allem über den Strafstoß in der Nachspielzeit wurde nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen diskutiert. Der Gefoulte selbst hat eine klare Meinung zur Szene.

Am Freitagabend lieferten sich der FC Bayern und Bayer Leverkusen ein Topspiel, das sich seinen Namen über weite Strecken verdiente: Chancen auf beiden Seiten, viel Tempo und Spannung standen auf dem Programm. Am Ende wurde jedoch vor allem über eine Szene kurz vor Spielende gesprochen: Der Foulelfmeter zugunsten der Gäste aus Leverkusen.

Alphonso Davies brachte Jonas Hofmann in der dritten Minute der Nachspielzeit im eigenen Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Daniel Schlager entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß. Eine strittige Entscheidung oder einen "soften Elfmeter", wie es etwa Thomas Müller einordnete, sah der Gefoulte selbst nicht. "Für mich ist es ganz klar Elfmeter", sagte Hofmann bei DAZN. "Ich stelle natürlich meinen Körper, meinen Fuß davor und in dem Moment verpasst er mir unten einen Schlag." Der Leverkusener Offensivspieler habe "wirklich gar keine Zweifel" an der Richtigkeit der Entscheidung.

Hofmann: "Das war wirklich ein Topspiel"

Auf die 92 Minuten vor der entscheidenden Szene ging Hofmann auch noch ein. "Für uns auf dem Platz war es intensiv, ein hohes Niveau", sagte er. "Für die Zuschauer war es ein geiler Freitagabend. Ich glaube, die Erwartungen haben beide Mannschaften erfüllt." Ein "Spiel auf Augenhöhe" sah Hofmann und schloss: "Mit dem 2:2 können alle zufrieden sein. Respekt an beide Mannschaften, das war wirklich ein Topspiel."

Durch das Remis verteidigte die Werkself die Tabellenführung. Punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis lauert dahinter der Gegner aus München. Nun müssen beide Mannschaften im Europapokal ran, Leverkusen empfängt am Donnerstag in der Europa League den schwedischen Klub BK Häcken, Bayern spielt tags zuvor in der Königsklasse gegen Manchester United. Am kommenden Wochenende dann geht der Kampf um die Tabellenspitze in die nächste Runde, wenn auch im Fernduell.