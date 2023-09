Palacios vom Punkt: Bayer klaut Bayern in der Nachspielzeit den Sieg

Im Topspiel des 4. Bundesliga-Spieltags lieferten sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen einen phasenweise atemberaubenden Schlagabtausch. Am Ende gab es dabei keinen Sieger.

Eigentlich war die Länderspielpause zur Unzeit für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München gekommen. Drei Siege aus drei Spielen hatten die zwei Topteams der Bundesliga vor der Unterbrechung eingefahren, weshalb die Werkself ob des besseren Torverhältnisses am Freitagabend als Tabellenführer in der Allianz-Arena gastierte.

Grimaldos Traumtor kontert Kane-Kopfball

Von einem verloren gegangenen Rhythmus und Müdigkeit der erst spät zu den Klubs zurückgekommenen Nationalspieler war jedoch nichts zu sehen. Zumindest anfangs nicht bei den Bayern, die im Wiesn-Trikot von der ersten Minute an den Fuß auf dem Gaspedal hatten. Ohne den angeschlagenen Coman, für den Gnabry begann, und mit Laimer für Mazraoui in der Viererkette dominierte das Team von Thomas Tuchel das Geschehen - und schickte sich früh an, dem 2:1 in Gladbach den vierten Dreier in Serie folgen zu lassen. Mit 1:0 im Rücken: Kane nickte einen Eckball unbedrängt zur Führung ein (7.), der eine überlegene Spielgestaltung ohne ganz große Chancen folgte.

Diese endete nach guten 20 Minuten allerdings abrupt, als Leverkusens Coach Xabi Alonso einen wundervollen Freistoß Grimaldos zum Ausgleich in die Maschen segeln sah (24.). Nach dem 5:1 gegen Darmstadt mit Andrich für Palacios gestartet, verdiente sich die anschließend deutlich mutigere Werkself den Treffer im Nachhinein. Der auffällige Boniface vergab zwei Chancen (31., 32.), ehe er binnen kürzester Zeit auch noch ein Abseitstor folgen ließ (33.).

Traumtor zum Ausgleich: Alejandro Grimaldo (li.) zieht unhaltbar ab. IMAGO/Sven Simon

Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte anschließend wieder den Hausherren, die noch vor dem Pausenpfiff wieder in Führung gehen wollten. Müller und Gnabry verpassten das zweite Tor mit einer Doppelchance (35.) allerdings ebenso wie Sané (43.), Goretzka (44.) und Gnabry (45.), die allesamt am starken Hradecky scheiterten. Als Gnabry dann auch noch einen weiteren Versuch per Kopf knapp am Tor vorbeibeförderte (45.+1), war der 1:1-Halbzeitstand besiegelt.

Boniface verpasst das Tor des Jahres

Den zweiten Durchgang eröffnete Boniface mit einer Bewerbung um das Tor des Jahres. Von der Mittellinie zog der wuchtige Nigerianer einfach mal ab, überrumpelte Ulreich - doch setzte das Spielgerät auf das Tordach (52.). Eine Aktion, die Gegenüber Kane natürlich nicht ohne Antwort beließ. Aus wenigen Metern vergab der Kapitän der Three Lions jedoch gegen Hradecky (57.), der fabelhaft mit der rechten Fußspitze parierte. Die vorerst letzte gute Chance der im zweiten Durchgang deutlich gemäßigteren Partie.

Erst in der Schlussviertelstunde wurde es wieder heiß, als Boniface und Wirtz sich durchkombinierten, der Spielgestalter der Werkself aber nur den Pfosten traf (78.). Es entsponn sich ein kurzer Schlagabtausch, in dem Musiala Tapsoba zunächst das Leder klaute, der in letzter Sekunde noch korrigieren konnte, bevor Boniface im direkten Gegenstoß Ulreich nicht überwinden konnte (80.). Besser machte es wenig später Goretzka. Nach einer schönen Einzelaktion von Tel stand der Mittelfeldspieler im Zentrum blank und schob zur erneuten Führung ein (86.). Leverkusen war selbstredend um eine Antwort bemüht, verpasste diese allerdings ein weiteres Mal in Person von Boniface (88.).

VAR in der Nachspielzeit: Palacios trifft - Upamecano nicht

So sah alles nach dem vierten Sieg der Bayern im vierten Ligaspiel aus - doch dann kam die Nachspielzeit. In dieser lief Davies dem etwas einfädelnden Hofmann im Strafraum der Hausherren in die Hacken. Zunächst blieb der Pfiff aus, doch nach Betrachtung der Bilder entschied Daniel Schlager auf Strafstoß. Der eingewechselte Palacios nahm sich dem Elfmeter an und traf links oben - Ulreich war noch leicht mit den Fingerspitzen dran - zum 2:2-Ausgleich (90.+4), dem tatsächlich noch ein weiterer Treffer folgen sollte. Upamecano stand beim vermeintlichen Siegtor jedoch im Abseits (90.+8).

Für die Münchner geht es bereits am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League zum Auftakt der Gruppenphase gegen Manchester United weiter. Auch das Team von Xabi Alonso ist unter der Woche gefordert: Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt die Werkself in der Europa League BK Häcken.