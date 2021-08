Gamboa bereitet der "Popeye-Arm" Probleme

Der eine oder andere Bochumer hat das Spiel gegen Mainz nicht ohne Blessuren überstanden, dazu gehört neben Takuma Asano auch Cristian Gamboa, dem sein "Popeye-Arm" zu schaffen macht.

Unübersehbar sind die Spuren des Spiels gegen Mainz (2:0) bei Cristian Gamboa. Der Rechtsverteidiger wurde Mitte der zweiten Hälfte von Aaron weggecheckt und kam unglücklich mit der linken Körperhälfte auf. Coach Thomas Reis sprach am Dienstag nach dem Training von einem "Popeye-Arm", um zu veranschaulichen, wie stark die Ellbogen-Schwellung bei seinem Spieler noch immer ist.

Gamboas Einsatz gegen Köln ist gefährdet

Während des Spiels am Samstag hatte Gamboa seine Verletzung wohl eher als Kleinigkeit eingestuft - zumindest schaute er ziemlich ungläubig, als Reis ihn in der 60. Minute auswechselte. Schnell zeigte sich aber: Das war besser so. Gebrochen sei zwar nichts, erklärte Reis am Dienstag, aber möglicherweise könnten Bänder beeinträchtigt worden sein. Dies gilt es nun in ärztlichen Untersuchungen noch herauszufinden. Gamboas Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist auf jeden Fall gefährdet.

Das gilt ebenso für den Mann, der gegen Mainz für ihn ins Spiel gekommen war - Herbert Bockhorn. Er musste das Training am Montag mit Sprunggelenksproblemen beenden, am Dienstag ging er vorzeitig vom Feld. Gamboa oder Bockhorn? Reis ist guter Dinge, dass in Köln mindestens "einer von beiden" spielen kann, andernfalls müsste sich der Trainer etwas einfallen lassen für die rechte Defensivseite.

Nicht zur Verfügung steht Takuma Asano. Der japanische Nationalspieler war gegen Mainz erst in der 81. Minute für Gerrit Holtmann, der in Messi-Manier die 1:0-Führung besorgt hatte, ins Spiel gekommen, klagte anschließend aber über muskuläre Probleme. Nach ersten Erkenntnissen machen sie einen Einsatz gegen Köln unmöglich.