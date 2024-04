Fuß gebrochen: Saisonaus für Augsburgs Rexhbecaj

Der FC Augsburg muss im Saisonendspurt auf Elvis Rexhbecaj verzichten. Der 26-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln den rechten Mittelfuß gebrochen.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff war Davie Selke dem Augsburger Mittelfeldspieler im Duell nahe der Seitenlinie auf den Fuß gestiegen. Humpelnd und mit schmerzverzerrter Miene kämpfte Elvis Rexhbecaj noch rund zehn Minuten gegen den Schmerz an, ehe er schließlich in der 56. Minute signalisierte, dass es nicht mehr weitergeht.

Am Mittwochmittag teilte der FCA die Diagnose mit: Rexhbecaj hat sich den rechten Mittelfuß gebrochen und wird zumindest für den Rest der Saison ausfallen. "Das ist eine bittere Diagnose für Elvis und unser Team. Wir drücken ihm die Daumen für die anstehende Operation und Reha. Elvis ist ein Kämpfer, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt. Daher sind wir überzeugt, dass er zur neuen Saison wieder bereit sein wird, für die Mannschaft auf dem Platz da zu sein", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Bis zuletzt klarer Stammspieler

Das Duell mit seinem Ex-Klub endete für den 26-jährigen Rexhbecaj frühzeitig, nachdem er zuvor für den gelbgesperrten Ermedin Demirovic in die Startelf der formstarken Fuggerstädter gerutscht war. Rexhbecaj, dessen Rückkehr in die erste Elf personelle Umstellungen in der FCA-Offensive zur Folge hatte, übernahm als Demirovics zweiter Stellvertreter zudem auch die Kapitänsbinde.

"Ich war in den letzten Jahren fast immer fit und konnte viele Spiele absolvieren. Daher ist die Verletzung sehr ärgerlich, zumal auch eine Operation nötig ist", gab der Verletzte in der Stellungnahme der Fuggerstädter zu Protokoll, blickt jedoch "zuversichtlich nach vorne".

Der Linksfuß kam in dieser Saison in 26 der möglichen 28 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er lediglich beim Pokalaus in Unterhaching (0:2) sowie beim 1:0-Erfolg über Heidenheim nicht dem Anfangsaufgebot angehörte. In der Folgepartie nach dem 1:0 gegen den FCH blieb Rexhbecaj derweil in Wolfsburg 90 Minuten nur die Zuschauerrolle (3:1).

Viele Optionen im zentralen Mittelfeld

Wenngleich die Verletzung Rexhbecajs nach dem erst kürzlich vermeldeten Kreuzbandriss von Robert Gumny den nächsten langfristigen Ausfall beim FCA bedeutet, so kann Trainer Jess Thorup im zentralen Mittelfeld zumindest auf eine breite Alternativauswahl zurückgreifen. Neben Arne Engels, der in den letzten fünf Partien stets als Joker zum Zug kam, stünde als defensiver Ersatz auch Sommer-Neuzugang Tim Breithaupt bereit. Hinzu kommt außerdem Niklas Dorsch, der sich jedoch seit geraumer Zeit mit Schmerzen an der Fußsohle herumplagt.