Funkel trotz Niederlage stolz: "Macht Mut für die kommenden Wochen"

Der 1. FC Kaiserslautern steht auf Rang 17 und hat damit große Abstiegssorgen - Trainer Friedhelm Funkel stimmte der Auftritt seiner Mannschaft in Hamburg allerdings positiv.

Es hätte die Woche des Almamy Toure werden können - unter der Woche schmiss sein Trainer ihn nach Wochen, in denen er nicht zum Zug gekommen war, im DFB-Pokal-Halbfinale in die Startelf. Und der 27-Jährige zahlte mit einem Tor und einer Vorlage zurück - nur logisch also, dass der Rechtsverteidiger also auch gegen den HSV in der Liga wieder starten durfte.

Gegen Ransford-Yeboah Königsdörffer hatte Toure große Probleme, fast alles ging beim HSV über die offensive linke Seite - und damit auch über die Seite des Mannes aus Mali, der auch beim ersten Gegentreffer nicht ganz glücklich aussah.

Funkel: "Klar muss er den machen"

Dann aber schlug doch wieder in der 61. Minute seine Chance. Bei einem seiner seltenen Offensivausflüge tauchte Toure plötzlich frei vor dem Hamburger Tor auf und scheiterte gleich zweimal an Ex-Lauterer Matheo Raab. Keine 30 Sekunden später - Toure fehlte im Gegenangriff auf seiner Defensivseite - stand es 2:1 für den HSV. "Ja klar muss er den machen, da gibt es keine zwei Meinungen. Das weiß er auch selber", wurde sein Trainer Funkel daher auch nach dem Spiel bei Sky deutlich.

Doch abseits der leisen Kritik am tragischen Helden Traore fand Funkel nichts Negatives am Auftritt seiner Roten Teufel. "Ich war wirklich stolz auf die Mannschaft, auf die Leistung heute, gerade nach dem schweren Spiel in Saarbrücken", so der 70-Jährige, der eine "sehr, sehr, sehr unglückliche Niederlage" gesehen hatte.

Funkel und die Fans zollen Respekt: "Das war aller Ehren wert"

In der Tat hielten die Gäste aus der Pfalz gegen den aufstiegsambitionierten HSV stark dagegen, hatten am Ende sogar mehr Schüsse (20:15). "Die Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde alles versucht, das war aller Ehren wert", so Funkel.

Auch deshalb wollte er trotz der prekären tabellarischen Situation nicht alles schwarz malen. Im Gegenteil: "Der Auftritt hier macht mir sehr viel Mut für die kommenden Wochen", stellte Funkel fest und sprach damit wohl auch den knapp 6.000 mitgereisten Fans des 1. FCK aus der Seele, die die Mannschaft nach Abpfiff trotz der Niederlage feierten.