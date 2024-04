Kuriose Geschichten und nur ein Sieger: Unterklassige Teams im Pokalfinale

VfL Wolfsburg (2. Bundesliga, 1995)

Auch im vierten Jahr in Folge stand ein Team, das nicht in der Bundesliga spielte, im Finale des DFB-Pokals. Zweitligist Wolfsburg, der in der Spielzeit 1994/95 knapp den Aufstieg ins Oberhaus verpasste, musste sich im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen geben (0:3). picture-alliance/ dpa