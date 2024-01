Fürths Stammkraft Itter fällt weiter aus

Luca Itter ist bei der SpVgg Greuther Fürth seit Anfang November außen vor. Eine Schambeinverletzung bremst den Verteidiger aus und macht seine Rückkehr auf den Platz unvorhersehbar.

In Kaiserslautern Anfang November letztmals am Ball: Fürths Luca Itter (li.), hier gegen Terrence Boyd. IMAGO/Zink

Im Januar 2021 schloss sich Luca Itter vom SC Freiburg den Fürthern an. Zunächst konnte sich der als Linksverteidiger verpflichtete gebürtige Gießener bei den Kleeblättlern nicht durchsetzen, bekam nur sporadisch Einsatzzeit und konnte sein Leistungsvermögen auch in der darauffolgenden Saison nur selten abrufen. Erst 2022/23 ging es vor allem in der zweiten Saisonhälfte stetig aufwärts - Liebe auf den zweiten Blick sozusagen. Und so ist Itter zu einem Spieler avanciert, auf den Trainer Alexander Zorniger am liebsten nicht verzichten möchte.

Ein Muster an Zuverlässigkeit

Auch in der aktuellen Saison war der Defensivspieler, der bis zur U 20 fast alle deutschen Auswahlteams durchlaufen hatte, gesetzt, gehört mittlerweile bei den Franken sogar zu den Führungsspielern. Zorniger hat den eigentlichen Außenverteidiger nach innen versetzt, in der Dreierkette machte sich der 25-Jährige unverzichtbar und war ein Muster an Zuverlässigkeit (kicker-Note 3,18).

Seit Anfang November allerdings kann Itter, dem laut Fürths Coach "eminent wichtige Bedeutung" zukommt, nicht mehr spielen. Beim 2:0 beim FCK, dem ersten Saison-Auswärtssieg, führten anhaltende Adduktorenprobleme zu seiner Auswechslung in der 57. Minute. Auch behutsames Vorgehen in der Rekonvaleszenz hat bis heute nicht so recht gefruchtet, weil sich die Probleme als Schambeinentzündung entpuppt haben.

Comeback nicht vorhersehbar

Itter wird beim Neustart in Paderborn (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) also außen vor sein und muss sich wie Zorniger weiter in Geduld üben. Denn ein genauer Zeitplan für die ersehnte Rückkehr auf den Platz lässt sich aufgrund der Komplexität der Verletzung nicht vorhersagen.