Fürth und Hoffenheim schließen das Kapitel Hoogma

Die Versuche des Sohnes von Nico-Jan Hoogma, in der Bundesliga Fuß zu fassen, sind vorerst gescheitert.

Er war mit großen Hoffnungen und einigen Vorschusslorbeeren gekommen. Nun beendete Justin Hoogma nach viereinhalb Jahren und fünf Stationen seine Bemühungen, in Deutschland Fuß zu fassen. Wie bereits angekündigt, wurde die Leihe von Hoffenheim nach Fürth vorzeitig abgebrochen.

Doch statt einer weiteren Leihstation hat die TSG den Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert war, nun wohl auch auf eigenen Wunsch verkauft. Hoogma kehrt zurück zum Anfang und unterschrieb beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo einen Vertrag bis 2026. Dort arbeitet auch sein drei Jahre älterer Bruder Robin als Scout.

Fest nach Hoffenheim sollte der 23-Jährige nicht mehr zurückkehren

In Almelo hatte es der Linksfuß als hoffnungsvolles Talent einst als erster Feldspieler geschafft, eine komplette Saison in der Eredivisie ohne Fehlminute auf dem Platz zu stehen. 2017 holte ihn Hoffenheim für 2,7 Millionen Euro, eineinhalb Jahre später erfolgte die erste Leihe zum FC St. Pauli in die 2. Liga. Fest nach Hoffenheim sollte der 23-Jährige nicht mehr zurückkehren. Hoogma, Sprössling des einstigen HSV-Stars und heutigen Sportdirektors des niederländischen Verbandes, Nico-Jan Hoogma, absolvierte ebenfalls auf Leihbasis Gastspiele beim FC Utrecht und zuletzt bei der Spielvereinigung. Immer wieder aber hemmten verletzungs- oder coronabedingte Rückschläge eine kontinuierliche Entwicklung des Abwehrspielers. Nun soll in der Heimat unter dem deutschen Trainer Frank Wormuth der Restart gelingen, um endlich die erhoffte Spielpraxis zu bekommen.