Fürth nimmt Frankfurts Futkeu unter Vertrag

Noel Futkeu bricht seine Zelte nach einer Saison in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt wieder ab. Den 21 Jahre alten Stürmer, der im Sommer 2023 von Fünftligist Schwarz-Weiß Essen an den Main gewechselt ist, zieht es nach 26 Spielen (16 Tore) für die SGEi in der Regionalliga Südwest zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.