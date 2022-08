Fürth leiht U-21-Nationalspieler John von Hoffenheim aus

Die SpVgg Greuther Fürth hat wenige Tage vor Schließung des Transferfensters ihre linke Abwehrseite verstärkt - und erhofft sich dort nun mehr Offensivdrang.

U-21-Nationalspieler Marco John kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG Hoffenheim, wie die Franken am Freitag mitteilten. Der Zweitligist erhofft sich von dem 20 Jahre alten Neuzugang, der auf der linken Abwehrseite und im Mittelfeld eingesetzt werden kann, mehr Offensivdrang in seinem Spiel.

Links hinten kam für Fürth bislang hauptsächlich Luca Itter (23) zum Zug, der jedoch nicht immer überzeugen konnte (kicker-Notenschnitt 3,88).

16 Einsätze in der Bundesliga

"Wir erhalten mit ihm noch mehr Flexibilität - und er hat bei uns ein Umfeld, in dem er sich weiterentwickeln und wieder auf das Niveau, auf dem er sich bereits behauptet hat, kommen kann", äußerte Trainer Marc Schneider in der Verlautbarung der "Kleeblättler". John kann 16 Einsätze in der Bundesliga und vier in der Europa League vorweisen.

Schon an diesem Sonntag könnte der Juniorennationalspieler auswärts bei Hannover 96 sein Debüt im Trikot der Spielvereinigung geben - beim Wiedersehen mit Fürths ehemaligem Trainer Stefan Leitl. "Jetzt will ich schnell alle kennenlernen, um mich dann sofort in die Mannschaft integrieren zu können", äußerte John.

Rückschläge in der vergangenen Saison

Seinen Vertrag bei der TSG verlängerte John übrigens vor der Leihe nach Fürth noch bis Sommer 2025. Die Kraichgauer, die bis dato über drei linksfüßige Junioren-Nationalspieler verfügten, kommentieren das Leihgeschäft ebenfalls. "Marco hat sich nach einer für ihn schwierigen und von Verletzungen geprägten Saison mit viel Herz, Leidenschaft und Engagement wieder zurückgekämpft und nach kurzer Zeit schon wieder einen starken Eindruck hinterlassen", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball.

Nachdem er in der Saison 2020/21 "schon national und international auf sich aufmerksam machen konnte", gehe es für John nach den Rückschlägen jedoch darum, "wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen". Daher sei die Leihe zu einem "ambitionierten Zweitligisten in der aktuellen Situation genau der richtige Schritt".