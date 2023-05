Fürth im Saisonendspurt ohne Michalski

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Saisonendspurt auf Damian Michalski verzichten. Der Verteidiger zog sich im Training einen Mittelfußbruch zu.

Wie das Kleeblatt am Samstagmittag am Rande des Heimspiels gegen Eintracht Braunschweig mitteilte, hat sich der 24-Jährige im Training unter der Woche einen Bruch des Mittelfußes zugezogen. Der Innenverteidiger wird damit "bis auf Weiteres" ausfallen und kann in den restlichen Spielen dieser Saison nicht mehr eingreifen.

Michalski war kurz vor dem Ende der Sommer-Transferphase 2022 von Wisla Plock an den Ronhof gewechselt. Der Pole etablierte sich auf Anhieb als Stammkraft in der zentralen Defensive, 22 seiner 23 Ligaspiele (kicker-Durchschnittsnote: 3,54) bestritt er von Beginn an. Zuletzt leistete sich Michalski aber beim 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim einen Patzer, wurde nach 25 Minuten ausgewechselt und musste deshalb die folgende Partie gegen Arminia Bielefeld (1:1) von der Bank aus verfolgen.

Jung erste Alternative

Sowohl gegen Bielefeld als auch gegen Braunschweig beorderte SpVgg-Coach Alexander Zorniger Gideon Jung in die Dreier-Abwehrkette. Jung dürfte nun auch in den zwei noch ausstehenden Ligaspielen die erste Alternative sein.