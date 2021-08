Fürth: Hoffen auf ein Trio

Mit nur 15 Feldspielern im Kader verlor die SpVgg Greuther Fürth am Samstag das Erstrundenduell im DFB-Pokal bei Regionalligist Babelsberg. Rechtzeitig vor dem Bundesligastart am Samstagnachmittag beim VfB Stuttgart entspannt sich die Situation. Am Dienstag kehrten Havard Nielsen, Marco Meyerhöfer und Luca Itter ins Mannschaftstraining zurück.

Hatte Probleme mit dem Spann: Havard Nielsen. Getty Images