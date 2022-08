Fürth gibt leichte Entwarnung bei Torwart Linde

Mit dem erlösenden ersten Pflichtspielsieg seit dem 12. Februar dieses Jahres (2:1 gegen Hertha BSC) wurde es für die SpVgg Greuther Fürth auch in Düsseldorf nichts. Zumindest bei Torhüter Andreas Linde gibt es aber gute Nachrichten.

Das 2:2 in Düsseldorf war ein ereignisreiches Spiel für Andreas Linde. Erst klatschte ein Freistoß von Fortunas Nicolas Gavory an den Außenpfosten (32.). Drei Minuten später parierte der schwedische Keeper einen Strafstoß von Rouwen Hennings mit den Fußspitzen. Hennings setzte nach und spitzelte den Ball über die Linie, traf dabei aber Linde, der bereits mit der Hand am Ball war, mit dem Knie im Gesicht.

Linde machte trotz Platzwunde bis zur Pause weiter, blieb dann aber in der Kabine, für ihn stand fortan Leon Schaffran zwischen den Pfosten.

Am heutigen Montag teilte der Klub mit, dass nach eingehenderen Untersuchungen fest steht, dass nichts gebrochen sei. Glück im Unglück für den 29-jährigen Torwart. Wann Linde wieder voll einsatzfähig ist, steht noch nicht fest.