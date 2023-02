Für Werner "kein Rätsel": Die erneute Weiser-Frage

Der SV Werder Bremen muss bei Eintracht Frankfurt mindestens drei Spieler aus der letzten Startelf ersetzen. Wer vertritt vor allem Mitchell Weiser?

Die Aufgabenstellung ist die gleiche, allerdings steht jetzt schon fest, dass Bremens Trainer Ole Werner zu einer anderen Lösung kommen muss als bereits beim letzten Auswärtsspiel des SV Werder Bremen. Vor zwei Wochen in Stuttgart fehlte Mitchell Weiser gelbgesperrt - und wurde da von Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt (in ungewohnter Rolle) erfolgreich vertreten. Am Samstag in Frankfurt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nun kann Weiser aufgrund einer am vergangenen Spieltag erlittenen Außenbandverletzung im Sprunggelenk erneut nicht mitwirken - doch jetzt ist auch Bittencourt gelbgesperrt.

Auch Mbom fällt aus

Erneut stellt sich die Frage: Wie ersetzt der Coach den rechten Schienenspieler diesmal? Zumal der nominelle Ersatz für Weiser, Felix Agu, noch immer verletzt ausfällt - und auch Manuel Mbom, in der Vergangenheit auch immer mal wieder eine Alternative auf dieser Position, aufgrund von Wadenproblemen ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird. Werner muss also eine komplett andere Lösung finden, allerdings sei diese Aufgabe für ihn deshalb "kein Rätsel", erklärte er am Donnerstag: "Wir wissen schon, welche Optionen wir haben und haben das für uns beantwortet, wie wir das Ganze machen wollen."

Werner: "Jetzt sind andere dran"

Der 34-Jährige will sich diesen Wissensvorsprung gegenüber dem Gegner lieber wieder einmal erhalten, doch seine Aussage, dass als Weiser-Vertreter "jetzt andere dran sind", könnte vermeintlich auf zwei Spieler zutreffen: Amos Pieper (als defensive Variante), der dann aus der Abwehr-Dreierkette eine Position nach außen rücken würde - oder Romano Schmid (als offensiveres Experiment), der eigentlich ein ähnliches Profil wie Bittencourt aufweist, somit nach der jüngsten Stuttgart-Lösung jedoch ebenfalls in Frage käme.

Gegen Borussia Dortmund war der Österreicher gerade erst zu seinem Comeback nach einem Innenbandanriss gekommen - und wäre auch schon bereit für mehr? "Verraten will ich nichts und auch nicht näher auf seine Position eingehen", sagte Werner. Nur so viel sei zu konstatieren: "Romano macht körperlich einen guten Eindruck, er hat keine Probleme mehr und ist für alles eine Option."

Groß fehlt, Friedl kehrt zurück

Definitiv keine Option für den Werder-Kader ist wiederum der erkrankte Christian Groß, der zuletzt drei Mal in Folge als Sechser in der Anfangself gestanden hatte - und durch Ilia Gruev vertreten werden dürfte. Kandidaten für den dritten offenen Startplatz in Frankfurt (als Bittencourt-Ersatz) sind indes Niklas Schmidt, Winter-Neuzugang Maximilian Philipp - oder eben Schmid, auf angestammter Position. Immerhin: Kapitän Marco Friedl kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück.