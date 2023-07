Für Undav fehlt Stuttgart momentan das nötige Geld

Bis 20. August kann Torjäger Serhou Guirassy per Ausstiegsklausel den VfB verlassen. Für diesen Fall der Fälle haben die Stuttgarter auch ein Auge auf Deniz Undav (27) geworfen. Doch der Stürmer von Brighton & Hove Albion ist begehrt - und die Schwaben finanziell im Moment nicht in der Lage zuzuschlagen.

Das Damoklesschwert eines Abschieds von Serhou Guirassy, der beim Dreierturnier in Heimstetten bei München mit Mönchengladbach und 1860 München bereits im ersten Spiel gegen die Borussen (1:5) mit einem schönen Hackentrick den zwischenzeitlichen 1:2-Ehrentreffer von Silas vorbereitet hat, wird noch länger über dem Traditionsklub von 1893 schweben.

Nach kicker-Kenntnis bis zum 20. August kann sich der Franzose in Diensten der Nationalmannschaft Guineas ablösen lassen - dank einer Ausstiegsklausel, die sich zwischen 15 und 20 Millionen Euro bewegen soll.

Es wäre ein schwerer Schlag für die Ambitionen der Stuttgarter, den Ligaerhalt ohne Zittersaison zu bewerkstelligen. Um diesem Fall nicht unvorbereitet begegnen zu müssen, haben die Schwaben bereits Nachfolgekandidaten im Blick.

VfB-Finanzspritze nicht für Neuverpflichtungen

Einer davon ist Deniz Undav. Doch der 27-Jährige, der einst aus der Jugend von SV Werder Bremen auszog, um anschließend über den TSV Havelse, Eintracht Braunschweig II, SV Meppen sowie Belgiens Royale Union Saint-Gilloise 2022 bei Brighton & Hove Albion zu landen, wird schwer zu bekommen sein. Kontakt ist geknüpft, allerdings die Konkurrenz mittlerweile ebenfalls auf diesen Zug aufgesprungen.

Undav ist abseits des Interesses des VfB auch bei anderen Bundesligisten begehrt. Und auch aus dem Ausland haben sich Bewerber beim Stürmer vorgestellt, der vom englischen Premier-League-Klub grünes Licht für eine einjährige Leihe erhalten hat.

Die Stuttgarter würden gerne aktiv werden. Das Problem: Momentan sind die Mittel begrenzt und der Angreifer angesichts der aktuell von dessen Arbeitgeber aufgerufenen Zahlen nicht so einfach zu bekommen. Daran ändern auch die rund 100 Millionen Euro, die Neuinvestor Porsche und Arena-Namensgeber MHP in Aussicht gestellt haben, nichts. Die Finanzspritze soll der Konsolidierung und der Stabilisierung des Traditionsklubs dienen und nicht etwaigen Neuverpflichtungen.

Undav: "Ich habe meine Tore gemacht"

Undav, der in seinem ersten Jahr in Brighton nach Anlaufschwierigkeiten und ohne Stammplatz letztlich zu fünf Treffern in 22 Einsätzen gekommen und noch bis Ende Juni 2026 an die Briten gebunden ist, möchte mit einem Wechsel seinem nächsten Karriereschritt Hilfestellung geben. Der Deutsch-Türke hat sich vorgenommen, bei der EURO 2024 in Deutschland dabei zu sein. Am liebsten im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Im großen kicker-Interview Anfang Juli meinte der 27-Jährige: "Mein Traum ist es, bei der EM zu spielen. Ich habe meine Tore gemacht. Ich muss meine Leistung bringen. Vielleicht kriege ich die Chance, für Deutschland zu spielen. Das wäre mein Traum. Darauf arbeite ich noch härter hin."

Die dafür nötigen Einsatzzeiten kann ihm in Brighton niemand garantieren. Zumal die Offensive des Erstligisten weiter verstärkt wurde, etwa mit Rekordeinkauf Joao Pedro vom FC Watford. Mit James Milner und Mahmoud "Mo" Dahoud kamen aus Liverpool und Dortmund zudem weitere Verstärkungen fürs Mittelfeld der Mannschaft. "Milner ist erfahren, Dahoud hat auch schon in der Nationalelf gespielt. Die bringen Qualität mit", so Undav, der zudem mit einem Rivalen aus dem eigenen Haus rechnen muss. Man dürfe in diesem Team laut Undav zudem "Adam Lallana nicht vergessen, der schon da ist, aber lange verletzt war".

Ein harter Verdrängungswettbewerb, der Undav auf den Transfermarkt gespült hat. Wo sich bei aller Konkurrenz auch der VfB, der das Turnier in Heimstetten an diesem Samstag mit einem 2:0 gegen 1860 München abgeschlossen und damit auf Rang 2 hinter Turniersieger Gladbach (2:1 gegen die Löwen neben dem 5:1 über Stuttgart) beendet hat, nicht geschlagen geben will - und wird.