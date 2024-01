Für Gespräche freigestellt: Cardona vor Augsburg-Abschied

Der FC Augsburg ist nach einer zufriedenstellenden ersten Saisonhälfte ins neue Jahr gestartet. Ohne Irvin Cardona.

Wechselt wohl zurück in sein Heimatland: Irvin Cardona. IMAGO/Revierfoto

Viel windiger hätte es am Dienstagnachmittag nicht sein dürfen in Augsburg, ansonsten hätte das erste Training des Jahres womöglich nach drinnen verlegt werden müssen. Bei widrigen Bedingungen versammelte Trainer Jess Thorup seine Truppe nach ersten Untersuchungen am Vormittag, um anschließend eine rund anderthalbstündige Einheit zu leiten.

Der Däne, seit Oktober im Amt, zeigte sich anschließend zufrieden. "Ich habe einen sehr guten Eindruck", meinte Thorup. "Die Spieler sind fit und bereit."

Koubek und Pedersen fehlen beim Trainings-Auftakt

Allerdings nicht jeder Spieler. Tomas Koubek befindet sich nach einer geplanten Ellbogen-Operation ebenso im Aufbautraining wie Linksverteidiger Mads Pedersen, der im Anschluss an das enttäuschende Jahresende beim VfB Stuttgart (0:3) am Sprunggelenk operiert worden war. Mit seinem Landsmann hat Thorup noch am Dienstagmorgen telefoniert, schon zum Wochenende erwartet er Pedersen vermutlich zurück.

Das gilt nicht für Irvin Cardona. Der Franzose, im vergangenen Januar für eine halbe Million Euro aus Brest verpflichtet, konnte beim FCA nie Fuß fassen und spielte unter Thorup gar keine Rolle mehr, stand nicht ein einziges Mal im Kader. Nun wurde der 26-Jährige für Gespräche freigestellt, dem Vernehmen nach zieht es ihn in die Ligue 2 zur AS Saint-Etienne.

Weitere Abgänge sind in Augsburg alles andere als auszuschließen. Japhet Tanganga mischte am Dienstag zwar mit, trotzdem könnte die Leihe mit den Tottenham Hotspur vorzeitig abgebrochen werden.