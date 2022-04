"Für die Leute hier sehr wichtig": Dortmunds Jugend-Rekord

Am Samstag feierten bei Borussia Dortmund gleich drei U-19-Spieler ihr Bundesliga-Debüt. Ein besonderer Tag, wie auch Coach Marco Rose unterstrich.

Auch er kam am Samstag zu seinem Bundesliga-Debüt: Jamie Bynoe-Gittens. imago images

Der kleine Schönheitsfehler wird schnell vergessen sein: Als am Samstag kurz vor Spielende die nächsten beiden Youngster beim 6:1-Schützenfest von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt worden, wurde Lion Semic vom fast vollen Stadion nach dem Verlesen seines Vornamens lautstark mit "Raschl" begrüßt, statt eben mit Semic - auf der Anzeigetafel war hinter dessen Rückennummer noch der vorherige Träger Tobias Raschl hinterlegt, der inzwischen in Fürth spielt.

Es ist zu vermuten, dass Stadionregie und Fans sich schnell an die für viele Anhänger noch neuen Namen im Profikader gewöhnen werden, der Samstag war in dieser Hinsicht ein echter Schnelldurchgang. Denn gleich drei U-19-Spieler feierten beim BVB ihr Bundesliga-Debüt: Linksverteidiger Tom Rothe (17), Rechtsverteidiger Semic (18) und der offensive Außen Jamie Bynoe-Gittens (17).

Drei 17-Jährige gab's noch nie in der Bundesliga

Zusammen mit den bereits etablierteren Youngstern Youssoufa Moukoko (17), Jude Bellingham (18), Erling Haaland (21) und Dan-Axel Zagadou (22) sowie dem ebenfalls eingewechselten Reinier (20) standen bei Schlusspfiff also gleich sieben Spieler auf dem Feld, die maximal 22 Jahre alt sind - dabei saß Premieren-Torschütze Rothe da schon auf der Bank. Und zum ersten Mal in der Bundesligageschichte kamen bei einer Mannschaft gleich drei 17-Jährige in einem Spiel zum Einsatz.

"Für einen Verein wie Dortmund und die Leute ist es hier sehr wichtig, immer wieder Jungs aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft einzubauen, auf die wir sehr stolz sein wollen", befand Trainer Marco Rose nach Schlusspfiff. Der Coach ist in der glücklichen Lage, durch die erreichte Champions-League-Qualifikation und einen richtig starken U-19-Jahrgang, in den kommenden Wochen einigen der Talente den schwierigen Übergang aus dem Junioren-Bereich zum physischeren und schnelleren Seniorenfußball zu erleichtern und sie wichtige Spielpraxis sammeln zu lassen.

Weitere Talente scharren mit den Hufen

Neben den Debütanten vom Samstag stehen da beispielsweise auch die beiden Franzosen Soumaila Coulibaly (18/Innenverteidigung) und Abdoulaye Kamara (17/zentrales Mittelfeld) zur Verfügung, Stürmer Bradley Fink (19) hat schon ein Drittliga-Tor für die U 23 auf dem Konto, dessen Angriffskollege Julian Rijkhoff (17) ragt ebenfalls aus einer starken Jugend heraus, die nach der gewonnenen westdeutschen Meisterschaft und dem Pokalfinal-Einzug alle Chancen auf das Double hat.