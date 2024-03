Für die Bundesliga wird es eng: So steht's im Kampf um den fünften CL-Platz

Auch nach dieser Europapokalwoche ist die Bundesliga im Kampf um einen fünften Champions-League-Platz noch auf Kurs. Doch das droht sich schon bald zu ändern.

Chancenlos in London: Freiburgs Niederlage bei West Ham ist auch für die Bundesliga schmerzhaft. DeFodi Images via Getty Images

Das 0:5 bei West Ham United war am Donnerstagabend nicht nur für den SC Freiburg ein herber Rückschlag, sondern auch für alle Mannschaften, die in der Bundesliga noch auf ein Champions-League-Ticket für die neue Saison hoffen. Im Rennen um einen der beiden Startplätze, die die UEFA an die beiden besten Verbände der laufenden Spielzeit vergibt, droht Deutschland ins Hintertreffen zu geraten.

Zwar liegt die Bundesliga mit einem Koeffizienten von 16,357 weiterhin auf dem zweiten Platz hinter der Serie A (17,714), spürt aber immer mehr den Atem der Premier League (16,250). Und diese hat noch ein paar Asse mehr im Ärmel. Denn: Während die Bundesliga in den Viertelfinals der drei Europapokale nur noch mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund (beide Champions League) und Bayer 04 Leverkusen (Europa League) vertreten ist, sind noch fünf englische Klubs im Rennen: Manchester City, Arsenal (beide CL), West Ham, Liverpool (beide EL) und Aston Villa (Europa Conference League).

Siege in der Champions und Europa League zählen gleich viel

Weil jeder Sieg, jedes Remis und jedes Weiterkommen mit Punkten belohnt wird, die dann durch die Zahl aller zu Saisonbeginn vertretenen Teams eines Verbandes dividiert werden, könnte die Premier League schon in den Viertelfinals an der Bundesliga vorbeiziehen. Dabei ist es in der jetzigen Saisonphase sogar unerheblich, in welchem der drei Wettbewerbe die Klubs Punkte einfahren - jeweils bringt ein Sieg zwei und ein Unentschieden einen Punkt. Nur bei den Bonuspunkten fürs Weiterkommen ist die Europa Conference League weniger wertvoll als Champions und Europa League.

Das ist auch gut für Italien, das im Viertelfinale der Königsklasse zwar nicht mehr vertreten ist, dafür geballt in der Europa League (AC Mailand, AS Rom, Atalanta Bergamo) und auch noch in der Europa Conference League (AC Florenz). Eher Außenseiterchancen auf einen der beiden Startplätze haben nach derzeitigem Stand Spanien (14,437) trotz der drei Champions-League-Viertelfinalisten Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid, und Frankreich (14,750), das neben Paris Saint-Germain (CL) noch mit Olympique Marseille (EL) und Lille OSC (ECL) vertreten ist.

In der Bundesliga belegt derzeit RB Leipzig mit 46 Punkten den fünften Platz, an den das zusätzliche Champions-League-Ticket gehen würde. Der Sechste Eintracht Frankfurt ist derzeit sechs Zähler entfernt, gastiert aber am Sonntag bei den viertplatzierten Dortmundern (47 Punkten).