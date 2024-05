Fünferpack benötigt: Auch Kane fehlt Bayern gegen Wolfsburg

Die Personal-Probleme beim FC Bayern halten an und werden schlimmer. Am Sonntag dürfte eine runderneuerte Mannschaft auf dem Rasen stehen.

Geplant war das alles nicht. "Wir reagieren die ganze Saison auf Verletzungen", hatte Thomas Tuchel bereits am Mittwoch kurz vor Mitternacht geklagt. "In unserem wichtigsten Spiel der Saison starten wir vorne mit vier, und alle vier müssen raus. Wir sind nur am Reagieren, wir sind nie am Agieren. Das ist einfach zu viel."

In Madrid, beim 1:2-Halbfinalaus gegen Real, hatte Tuchel Harry Kane auswechseln müssen, Leroy Sané auswechseln müssen, Jamal Musiala auswechseln müssen und Serge Gnabry schon nach nicht mal einer halben Stunde auswechseln müssen. "Die können, glaube ich, morgen alle nicht spielen", erklärte der Trainer an diesem Samstag, vor seinem letzten Heimspiel als Bayern-Trainer, bei dem am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der VfL Wolfsburg Gegner ist.

Kane hatte sich beim Aufwärmen im Estadio Santiago Bernabeu eine Blockade im Rücken zugezogen, die ihn laut Tuchel während des gesamten Spiels beeinträchtigt und rund fünf Minuten vor Schluss letztlich zur Auswechslung geführt hatte.

Den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 droht Kane damit zu verpassen. Aktuell steht der teuerste Bundesliga-Spieler aller Zeiten bei 36 Treffern in der Liga. Würde er rechtzeitig fit für den Saisonabschluss in Sinsheim, bei dem er die kicker-Torjägerkanone überreicht bekommen wird, bräuchte er gegen die TSG einen Fünferpack, um gleichzuziehen mit seinem Vorgänger in München.

EM wird für Gnabry "super eng" - Saison-Aus für Sané und Musiala?

Gnabry fällt mit einem Muskelbündelriss wochenlang aus und wahrscheinlich auch für die EM (Tuchel: "Das wird super eng"). Inwieweit diese für Sané und Musiala in Gefahr sein könnte, ist noch offen. Klar ist, dass beide in dieser Saison eher nicht mehr für Bayern auflaufen werden. "Der wird alles für die EM tun", sagte Tuchel über Sané, dessen Schambeinprobleme sich seit Monaten durchziehen. "Ich kenne die Pläne von Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) nicht. Was er akzeptiert und wie viel Freiraum er Leroy lässt für Behandlungen und Schmerzen und so weiter."

Musiala "hat uns signalisiert", ergänzte Tuchel, dass die anhaltenden Knieprobleme "eine Behinderung für ihn sind" und bereits seit dem Arsenal-Spiel Schmerzmittel und Spritzen erfordern. "Er ist wahrscheinlich auch im letzten Spiel nicht dabei", verriet Tuchel.