Fünf Spiele ohne Sieg - und doch ist Farke zufrieden

Die schwache Bilanz der letzten Spiele konnte Borussia Mönchengladbach beim torlosen Remis im rheinischen Derby beim 1. FC Köln nur ein wenig aufhübschen. Dennoch zeigten sich Trainer und Sportdirektor mit dem Punkt zufrieden.

Der letzte Sieg war ein echtes Highlight, seit dem fulminanten 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern Mitte Februar kommt Borussia Mönchengladbach nur noch auf drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Fünf Spiele also warten die Fohlen auf einen Dreier, so lange wie noch nie in der Amtszeit von Trainer Daniel Farke. Und auch die Probleme auf fremden Platz blieben bestehen: In den 13 Auswärtsbegegnungen holte Gladbach nur acht Zähler und nur einen einzigen Sieg, das 4:1 bei der TSG Hoffenheim am 18. Spieltag.

Dennoch: Das 0:0 im prestigeträchtigen Derby in Köln ließ die Gladbacher Verantwortlichen trotz Einschränkungen mit einem eher zufriedenen Gefühl zurück. "Auswärts zu Null zu spielen ist aber grundsätzlich immer positiv zu bewerten", befand Sportdirektor Roland Virkus und erläuterte: "Wir waren in der ersten Halbzeit im Spiel mit dem Ball zu unpräzise und technisch nicht sauber. Das war nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Die Jungs wollten, aber Kleinigkeiten haben dazu geführt, dass sie sich verunsichern haben lassen."

Wer damit besser leben kann, ist eine gute Frage. Roland Virkus

Trotzdem habe sich "die Mannschaft gewehrt und alles dafür getan, das Tor zu verteidigen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser rausgekommen und haben aktiver gespielt". Am Ende hätten dann beide Mannschaft Angst gehabt, "das Spiel noch zu verlieren. Deshalb geht das 0:0 unter dem Strich in Ordnung", urteilte Virkus und überlegte: "Wer damit besser leben kann, ist eine gute Frage."

"Wir hätten gern gewonnen, das wäre wichtig für uns gewesen. Das ist uns aber leider nicht gelungen. Am Ende steht ein Punkt und den nehmen wir mit", sah es Mittelfeldspieler Florian Neuhaus ähnlich. Kein unbedingt gutes Spiel, vor allem offensiv, aber ein am Ende passables Ergebnis.

"Wir haben in Köln einen Punkt mitgenommen und auswärts zu Null gespielt, was erst einmal gut ist", stimmte auch Trainer Daniel Farke ein. Zumindest "fußballerisch kann ich aber nicht zufrieden sein", schränkte er ein: "Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehlpässe gespielt und hatten zu viele leichte Ballverluste. Dadurch haben wir das Selbstvertrauen verloren und mussten uns zurück ins Spiel kämpfen, was wir getan haben." Deswegen sei er "mit der zweiten Hälfte einverstanden".