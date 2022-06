Frühstart für die Fitness: Netz bleibt am Ball

Erst am übernächsten Sonntag beginnt Borussia Mönchengladbach mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Ein Youngster aber bringt sich schon frühzeitig in Schwung.

Neulich noch spielte Luca Netz für die deutsche U 21, danach gönnte er sich allerdings nur eine ganz kurze Ruhephase. Mit einem eigens engagierten Personal Trainer hielt sich der 19-Jährige fit, absolviert jetzt schon wieder Trainingseinheiten, um sich beim offiziellen Wiederbeginn in bester Verfassung zu präsentieren.

Am Sonntag in einer Woche bittet der neue Trainer Daniel Farke am Borussia-Park zur ersten Übungseinheit. Netz aber arbeitet schon jetzt entsprechend, um möglichst an seine starke Premierensaison in Mönchengladbach anzuknüpfen. Nach zwölf Jahren bei Hertha BSC war der Linksfuß im vorigen Sommer für zwei Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt. Eine Entscheidung, die er gewiss nicht bereut hat, trotz aller Bindung zu seinem Ausbildungsverein.

Denn unter Adi Hütter, der gleich auf ihn baute, kam die Bundesliga-Karriere von Netz gleich in Schwung. Unterm Strich absolvierte der Mann, der auf der linken Seite auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, 24 Einsätze in der höchsten deutschen Klasse. Das kann sich sehen lassen für einen Rookie.

Selbstkritisch zeigt sich der fleißige Nachwuchsmann dennoch. "Gerade in der Offensive", so der 19-Jährige, "bin ich noch nicht so zur Geltung gekommen. Mit Standards habe ich zu drei Toren beigetragen, aber meine Tiefenläufe, Eins-gegen-eins und Flanken sind noch nicht zum Vorschein gekommen", sagte Netz im Gespräch mit dem kicker. "Dennoch", so Netz, "war das erste Jahr bei Borussia ungeachtet der Gesamtsituation eine tolle Saison für mich." Und damit das so weitergeht, geht er mit einem wahren Frühstart ins Rennen.