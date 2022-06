Bestätigt: Farke übernimmt in Gladbach

Die Trainerfrage in Mönchengladbach ist geklärt: Daniel Farke (45) übernimmt bei der Borussia, er erhält einen Vertrag bis 2025.

Der kicker hatte bereits in der Nacht auf Samstag von der bevorstehenden Verpflichtung berichtet. Diese machte der Bundesligist am Samstagnachmittag offiziell. Nach der geplatzten Verpflichtung von Lucien Favre soll Daniel Farke den fünfmaligen Deutsche Meister wieder in sportlich erfolgreichere Zeiten führen. Nach einer enttäuschenden Saison hatte sich der VfL von Adi Hütter getrennt.

"Mit Daniel Farke konnten wir einen Trainer verpflichten, der genau zu dem Weg passt, den wir einschlagen wollen", erklärte Sportdirektor Roland Virkus in der Vollzugsmeldung des Vereins. Farke wird am Sonntag (11.30 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt, seine beiden Co-Trainer Christopher John und Edmund Riemer bringt er nach Mönchengladbach mit.

Erstes Engagement in der Bundesliga

Farke machte zwischen 2017 und November 2021 bei Norwich City auf sich aufmerksam. Zweimal konnte er den Klub in die Premier League führen. Nach dem Aus bei Norwich übernahm Farke Mitte Januar das Traineramt bei FK Krasnodar in Russland. Lange blieb er wegen der russischen Invasion in die Ukraine aber nicht, schon Anfang März löste Farke den Vertrag auf - ohne ein einziges Ligaspiel absolviert zu haben. Zum Sprungbrett in Farkes Trainerkarriere wurde die erfolgreiche Arbeit bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zwischen 2015 und 2017. Nach dem BVB folgte die Station Norwich City. Nun beginnt er sein erstes Engagement in der Bundesliga.

Die Gewissheit in der Trainerfrage erleichtert in Mönchengladbach die nächsten Schritte, Sportdirektor Virkus kann nun noch intensiver in die weiteren Kaderplanungen gehen.