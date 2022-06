Früchtl und Hoffmann verlassen den FC Bayern endgültig

Der FC Bayern hat sich mit seinen beiden Torhütern Christian Früchtl (22) und Ron-Thorben Hoffmann (23) auf Wechsel verständigt. Das gab der Rekordmeister am Mittwochnachmittag bekannt.

Christian Früchtl verabschiedet sich nach insgesamt acht Jahren beim deutschen Rekordmeister zu Austria Wien in die österreichische Bundesliga. Ron-Thorben Hoffmann schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Beide Verträge liefen ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2023.

"Wir möchten uns bei Christian und Ron-Thorben für unsere vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahre bedanken. Beide kamen jung in unsere Nachwuchsabteilung, haben alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen und in allen Altersklassen sowie anschließend als Mitglieder des Lizenzspielerkaders ihr großes Talent bewiesen", wird FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Für Christian ist der Wechsel zu Austria Wien der notwendige nächste Karriereschritt. Es war sein Wunsch, und das verstehen wir. Wir haben da auch eine Verantwortung, ihm diese Entwicklung zu ermöglichen."

Ähnlich sieht es bei Hoffmann aus. "Ron-Thorben hat sein großes Potenzial unter anderem in der vergangenen Saison beim AFC Sunderland in 24 Pflichtspielen bereits zeigen können", so Salihamidzic: "Bei Eintracht Braunschweig wird er jetzt seinen Weg konsequent fortsetzen. Er will Spielpraxis, wir sind überzeugt, dass er ein starker Rückhalt für die Braunschweiger in der 2. Liga werden kann."

Früchtl unterzeichnete in Wien einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2025 und wird in fünf Tagen mit den Veilchen die Saisonvorbereitung aufnehmen. "Wir hatten von Anfang an super Gespräche mit Christian und haben in München schon schnell gemerkt, dass er unbedingt zu Austria Wien wechseln möchte", so Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Er besitzt ein großes Potential und er bekommt hier nun die Möglichkeit, dieses voll abzurufen."

Ich war dritter Torhüter bei Bayern München, da bekommst du nicht viel Spielpraxis. Christian Früchtl

Früchtls "Vorfreude auf den Verein Austria Wien, die Fans, die Stadt ist sehr groß. Wir hatten sehr gute Gespräche und ich freue mich auf die ersten Spiele hier im Stadion und hoffe natürlich, dass wir erfolgreich sein werden. Ich war dritter Torhüter bei Bayern München, da bekommst du nicht viel Spielpraxis. Zuletzt war ich auch viel auf der Ersatzbank, aber mein klares Ziel ist natürlich zu spielen. Auch deshalb habe ich mich entschieden, zur Austria zu kommen."

Hoffmann will in Braunschweig "endlich loslegen"

Hoffmann unterzeichnete derweil für zwei Jahre in Braunschweig. "Mit Thorben konnten wir einen ehrgeizigen und top ausgebildeten Schlussmann verpflichten, mit der wir die gewünschte Konkurrenzsituation auf der Torwart-Position sichergestellt haben", kommentiert Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport beim BTSV, den Transfer: "Mit unserer Torhüter-Konstellation sehen wir uns für die kommende Spielzeit sehr gut aufgestellt."

Der zuletzt in die Championship aufgestiegene Hoffmann brennt darauf, "endlich loslegen zu können. Ich habe die Mannschaft schon kennengelernt und freue mich sehr darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und die Vorbereitung mit den Jungs zu absolvieren. Ich möchte dabei helfen, dass wir unsere Ziele und unsere Vorhaben gemeinsam erreichen."