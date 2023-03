Friedrich: Nur noch die Zuschauerrolle für einen Derby-Helden

Marvin Friedrich war eine der Schlüsselfiguren bei Gladbachs 5:2-Derbyerfolg über den 1. FC Köln in der Hinrunde. Seitdem hat sich die Situation für den 27-Jährigen grundlegend verändert. Es stellt sich die Frage nach der sportlichen Perspektive.

Das Derby gegen den 1. FC Köln im Oktober hielt für Marvin Friedrich einen seiner schönsten Borussia-Momente bereit. Mit seinem Treffer zum 1:0, kurios erzielt mit der linken Schulter nach einem Eckball von Jonas Hofmann, ebnete der Innenverteidiger den Weg für einen am Ende rauschenden 5:2-Triumph. Es war die Zeit, als Friedrich eine feste Größe in der Gladbacher Startelf darstellte. Weil Ko Itakura wegen einer Innenbandverletzung monatelang fehlte, durfte sich der ehemalige Unioner als Stammspieler in der Viererkette fühlen.

Inzwischen allerdings hat sich Friedrichs Situation komplett verändert. Aus dem Derby-Helden vom Oktober ist nur noch ein Zuschauer geworden, denn gespielt hat er 2023 praktisch gar nicht mehr. Seit dem Jahreswechsel steht lediglich eine einzige Einsatzminute für ihn zu Buche. Im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (0:1) am 17. Spieltag wurde Friedrich in der 90. Spielminute eingewechselt - das war’s dann schon nach insgesamt 14 von 15 möglichen Bundesligaeinsätzen vor der Weltmeisterschaft.

Friedrich soll sich im Januar mit Abschiedsgedanken beschäftigt haben

Extrem unbefriedigend für einen Profi im besten Fußballer-Alter, der vor seinem Wechsel nach Gladbach im Januar 2022 zu den absoluten Stammkräften bei Union Berlin zählte. Besonders frustrierend das Erlebnis im letzten Heimspiel gegen Werder Bremen: Friedrich stand kurz vor dem Spielende schon zur Einwechslung bereit, um dabei mitzuhelfen, Borussias 2:1-Führung über die Zeit zu bringen. Dann schaute er von der Seitenlinie mit an, wie Marvin Ducksch das 2:2 erzielte - und blieb letztlich draußen, weil Trainer Daniel Farke anschließend darauf verzichtete, Friedrich noch ins Spiel zu bringen.

Bis Sommer 2026 hat der Abwehrspieler in Gladbach unterschrieben, doch in Anbetracht der gesamten Entwicklung stellt sich die Frage nach der weiteren Perspektive. Macht es Sinn, über den Sommer hinaus in Gladbach zu bleiben? Oder wäre ein Wechsel am Ende sogar für beide Seiten die sinnvollste Lösung? Schon im Januar soll sich Friedrich mit Abschiedsgedanken beschäftigt haben. Und es ist kein Geheimnis, dass andere Klubs die Situation des kopfballstarken Verteidigers in Gladbach ganz genau beobachten.