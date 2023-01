Frey: "Gut zu wissen, dass ich auch hier zu Abschlüssen komme"

Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung hat Michael Frey sein Debüt für Schalke 04 gegeben, sein persönliches Fazit nach der späten Einwechslung gegen Frankfurt fällt vielversprechend aus.

Am Freitag hatten die Schalker die Verpflichtung von Michael Frey bekannt gegeben, keine 30 Stunden später lief er für die Königsblauen erstmals auf. Beim Stand von 0:1 wurde Schalkes neuer Mittelstürmer in Frankfurt für den mal wieder enttäuschenden Jordan Larsson eingewechselt, kurz danach fiel das 0:2, in der Nachspielzeit schließlich das 0:3.

"Von der Leistung her waren wir besser und hatten Chancen", sagte Frey anschließend. "Das 0:3 ist frustrierend, die Mannschaft ist niedergeschlagen." Frey gibt sich kämpferisch: "Ich sehe eine Mannschaft, die alles gibt und sich zerreißt. Wir werden zusammenhalten und weiter kämpfen. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen - mit allem, was wir haben."

In den verbleibenden 18 Spielen muss er seinen Teil dazu beitragen. Beim Blick auf seine Vergangenheit kann man Frey, der bereits mit SK Beveren in Belgien und dem 1. FC Nürnberg (2019/20) in der 2. Bundesliga Erfahrungen im Abstiegskampf gesammelt hat, zutrauen, dass er die Offensivprobleme dieser Schalker Mannschaft, die bisher erst 13 Treffer erzielt hat, behebt.

"Ich habe in den vergangenen zwei Jahren in Belgien mehr als 40 Pflichtspieltore gemacht", sagt er. Seit Oktober 2020 spielte er erst für SK Beveren, seit Juli 2021 für Royal Antwerpen, für das er 2021/22 insgesamt 24-mal traf und 2022/23 neunmal, ehe es zum Bruch kam. Er war unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und habe "dem Klub mitgeteilt, dass ich spielen will", sagt Frey. "Dann haben sie mich degradiert", er sei hinter Vincent Janssen "nur noch die Nummer 2" gewesen.

Frey erfüllt sich seinen Traum

Der frühere Nürnberger erkannte für sich unter Trainer Mark van Bommel keine Perspektive mehr und strebte eine Veränderung an, das Interesse des FC Schalke, der auf das Saison-Aus von Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung) reagieren wollte, kam wie gerufen. Die prekäre Lage des Tabellenletzten habe den Angreifer nicht abgeschreckt. "Es war immer mein Traum, als Schweizer in der Bundesliga zu spielen", sagt Frey, der mit Rechtsverteidiger Cedric Brunner im Pott einen Bekannten aus gemeinsamen Tagen beim FC Zürich wiedergetroffen hat.

"Ich bin torgefährlich und hoffe von ganzem Herzen, dass ich auch für Schalke treffe", sagt Frey. Sein Start gegen Frankfurt macht ihn zuversichtlich. "Ich bin reingekommen und habe in meinen ersten zehn Minuten noch dreimal aufs Tor geschossen", sagt Frey. "Es ist gut zu wissen, dass ich auch hier zu Abschlüssen komme." Für einen Einsatz am Dienstag im Heimspiel gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fühlt er sich "bereit".