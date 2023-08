Freiburgs Top-Talent Darvich vor Wechsel zum FC Barcelona

Noah Darvich (16) spielte sich bei der U-17-EM in den Vordergrund, in Freiburg bat man das Top-Talent um Geduld - jetzt scheint ein Wechsel zum FC Barcelona bevorzustehen.

Will im Profibereich durchstarten: Noah Darvich. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Mit zwei Toren und vier Vorlagen führte der Freiburger Noah Darvich die deutsche U 17 als Kapitän zum EM-Titel (5:4 i.E. gegen Frankreich) - und weckte sogleich Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Dass der Offensivspieler über großes Talent verfügt, ist unbestritten und in Freiburg kein Geheimnis. Auch deshalb übersprang der 16-Jährige quasi die U 19 und wurde direkt für das Drittligateam der Breisgauer eingeplant.

Ohne Zweifel, Darvich hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Dennoch ist man beim Sport-Club auch darum bemüht, den Spieler langsam aufzubauen, wie Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem kicker schon vor Wochen erklärte: "Er ist bei uns gut aufgehoben. Wir versuchen ihn so zu begleiten, also fördern und fordern, aber nicht verbrennen, dass er in die Fußstapfen der Jungs treten kann, die gerade ihre Profiverträge verlängert haben."

Wir wollen ihn nicht verbrennen. Klemens Hartenbach

Gemeint sind damit Kenneth Schmidt, Noah Atubolu und Noah Weißhaupt, die alle drei aufgezeigt haben, dass man es in Freiburg mit Fleiß und Geduld als Jugendspieler schaffen kann.

"Es ist ein langer Weg, bis wir ihn irgendwann hoffentlich hier im Stadion sehen", sagte jedoch Trainer Christian Streich nach dem Test gegen Grasshopper Zürich, wo Darvich den Schlusspunkt zum 6:1-Sieg markierte. Streich betonte dabei, dass er selbst "Zeit und Geduld" habe und sprach zugleich die Hoffnung aus, dass selbiges auch auf alle Freiburger Talente zutreffen würde - gewiss ein klarer Appell an den ehrgeizigen Youngster.

Der aber scheint andere Ziele zu verfolgen. Darvichs Vertrag beim Sport-Club läuft nur noch ein Jahr - wohl auch deshalb wurde der 16-Jährige schon bei zahlreichen namhaften Klubs gehandelt. Nun berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, das Toptalent stehe vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Demnach sei der Deal schon weit vorangeschritten. Die "Badische Zeitung" bestätigte die Meldung am Abend - und auch kicker-Informationen decken sich damit. Weder Freiburg noch der Spieler oder seine Familie gaben bislang eine Stellungnahme ab.

Fakt ist: Darvich besitzt noch einen laufenden Vertrag, würde also auf jeden Fall Ablöse kosten. Ob Darvich beim FC Barcelona für die erste Mannschaft eingeplant ist, erscheint fraglich. Viel wahrscheinlicher dürfte seine Zukunft im Falle eines Wechsels in der weltberühmten Jugendakademie "La Masia" liegen.