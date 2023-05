Freiburg hat Bayern-Schreck Adamu im Visier

Unabhängig vom möglichen Einzug in die Champions League treibt Freiburg die Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Angreifer Junior Adamu (21) von RB Salzburg steht auf dem Zettel des SCF.

Auch einen Spieltag vor Saisonende befindet sich der SC Freiburg weiter mittendrin im Rennen um die Königsklasse. Während Trainer Christian Streich und sein Team den vollen Fokus auf das entscheidende Auswärtsspiel in Frankfurt legen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), basteln die Verantwortlichen neben dem Platz am Kader für die kommende Spielzeit.

Kein Stammplatz bei Meister RB Salzburg

So decken sich kicker-Informationen mit einem Bericht der österreichischen "Kronen Zeitung" bezüglich des Freiburger Interesses an Junior Adamu von RB Salzburg. Der 21-Jährige wurde in den vergangenen Monaten mit mehreren Bundesligisten - unter anderem der TSG Hoffenheim - in Verbindung gebracht, nun führt eine heiße Spur in den Breisgau. Die Freiburger sind im Rennen um den Stürmer Favorit.

Adamu, der beim bereits feststehenden österreichischen Meister in dieser Saison bis dato wettbewerbsübergreifend 38-mal zum Einsatz kam, kann neben seiner Stammposition im Sturmzentrum auch als hängende Spitze sowie über die rechte Außenbahn eingesetzt werden. Zwölf Treffer erzielte der gebürtige Nigerianer in der laufenden Spielzeit, acht davon in der Liga. In der Mannschaft des deutschen Coachs Matthias Jaissle musste sich Adamu allerdings zumeist mit der Jokerrolle begnügen.

Schlägt Freiburg zwei Fliegen mit einer Klappe?

Dem Großteil des deutschen Publikums dürfte der fünffache österreichische Nationalspielerin am 16. Februar 2022 ein erstes Mal ins Auge gestochen sein. Mit seinem Treffer hatte Adamu damals die Salzburger im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Bayern in Führung gebracht, letztendlich glichen die Münchner jedoch spät durch Kingsley Coman aus und setzten sich im Rückspiel äußerst souverän durch (7:1).

Nach dem angekündigten Karriereende von Routinier Nils Petersen besteht Bedarf im Freiburger Sturmzentrum, Adamu könnte diese Lücke also schließen. Zudem wollen die Freiburger den Abgang von Rechtsaußen Kevin Schade, der sich im vergangenen Winter dem FC Brentford anschloss, mit einem weiteren Zugang kompensieren. Auch auf dieser Position könnte der flexible Salzburger eingesetzt werden.

Weil Adamu die Salzburger Pressing-Schule durchlaufen hat, dürfte er sich im laufintensiven und auch von Defensivarbeit geprägten Freiburger Offensivspiel schnell zurechtfinden. Für den Sport-Club wäre der 21-Jährige zugleich der erste feste Neuzugang für die bevorstehende Saison 2023/24. Der Vertrag des Offensivspielers in Salzburg ist noch bis Juni 2025 gültig - die Ablösesumme würde sich auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag belaufen.