Heute geht's zwischen diesen zwei nun in der Bundesliga im Breisgau um die sprichwörtliche Wurst. Die in der laufenden Saison weiterhin ungeschlagene Werkself (37 Pflichtspiele in Folge) kann dabei mit einem Sieg einen weiteren Klub-Rekord aufstellen - es wäre der sechste Auswärtssieg in Serie, das gab's im Rheinland noch nie.