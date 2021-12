Freiburg droht Einstellung eines kuriosen Bundesliga-Rekords

Nach drei Niederlagen in Folge gastiert der SC Freiburg bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr), und hofft auf ein Ende mehrerer Negativserien.

Das letzte Gastspiel der Freiburger in Mönchengladbach, das der Sport-Club unglücklich mit 1:2 verlor, würde genau in die jetzige Phase der Breisgauer passen. Gegen Frankfurt und in Bochum hatten sie zuletzt eine Vielzahl von Torchancen, gingen aber als Verlierer vom Platz. In beiden Partien gab Freiburg insgesamt 42 Torschüsse ab, traf aber nur einmal. Auch als sie vergangene Saison im April in Mönchengladbach gespielt haben, hatten die Freiburger in der ersten Hälfte neben dem Führungstor von Roland Sallai weitere Großchancen, die sie nicht nutzten. Dazu ließen sie auf der Gegenseite kaum etwas zu. Das änderte sich in der zweiten Hälfte durch zwei Treffer von Marcus Thuram innerhalb von sieben Minuten, und in der Nachspielzeit wurde das vermeintliche Ausgleichstor von Keven Schlotterbeck aberkannt, weil Lucas Höler fünf Pässe zuvor mit der Hacke im Abseits stand.

Auch in den jüngsten beiden Spielen fehlte den Freiburgern das Spielglück, und sie werden alles daran setzen, dass sie am Sonntag wieder effektiver sind. erstmals seit November 2020 haben sie wieder drei Mal am Stück verloren, vier Niederlagen hintereinander gab es zuletzt im April 2019. Für den Sport-Club spricht aber die gesteigerte Auswärtsausbeute, denn er holte in diesem Kalenderjahr schon sechs Siege in fremden Stadien, drei davon in der laufenden Saison (Stuttgart, Hertha, Wolfsburg), nur 1995 gelangen sogar sieben. Diesen positiven Wert kann der SC schon am Sonntag einstellen, ansonsten bleibt dazu nur noch die Chance im Spiel bei Union Berlin.

26 Spiele ohne Auswärtssieg

In Mönchengladbach hat der Sport-Club allerdings insgesamt eine schlechte Bilanz. Würde sich die am Sonntag fortsetzen, würde ein kurioser Rekord eingestellt. In den jüngsten 26 Vergleichen zwischen den beiden Teams gab es keinen Auswärtssieg, den letzten holte Gladbach 2001/02 in Freiburg. Am Sonntag kann nun der Bundesliga-Rekord von 27 Partien (1979 bis 1992 bei Frankfurt gegen Gladbach, 1966 bis 1979 bei Lautern gegen Bremen) egalisiert werden. Den bislang einzigen Auswärtssieg in Gladbach holte der SC übrigens am Bökelberg im April 1995.