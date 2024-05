Freiberg angelt sich Oberliga-Angreifer Kenniche

Nesreddine Kenniche schließt sich dem SGV Freiberg an. Der vielseitige Offensivspezialist, der sowohl als Stürmer als auch als Außenbahnspieler eingesetzt werden kann, kommt vom FSV Bietigheim-Bissingen. "Kenniche hat in der laufenden Saison in der Oberliga bereits 17 Tore erzielt und bewiesen, dass er ein treffsicherer und dynamischer Spieler ist. Mit seinem Wechsel zum SGV Freiberg möchte Kenniche den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und sich in einem neuen Umfeld weiterentwickeln", heißt es in der Meldung des Südwest-Regionalligisten.