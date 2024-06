Uzun soll Eintracht-Offensive beleben

Can Uzun war mit 16 Toren treffsicherster Nürnberger in der 2. Liga. Beim Club wird das Talent aber nicht bleiben, das ist schon lange klar - und eigentlich ist auch bekannt, dass sein etwa zehn Millionen Euro schwerer Wechsel zur Frankfurter Eintracht längst in trockenen Tüchern ist. Offiziell ist aber noch nichts, das soll voraussichtlich erst Anfang Juli nachgeholt werden. Bei der SGE erwartet man zwar etwas Anlaufzeit beim 18-Jährigen, doch man ist überzeugt, dass Uzun mit seiner herausragenden Technik und Abschlussstärke (4,4 Abschlüsse pro Tor) den Hessen als zweite Spitze oder auf der Zehn weiterhelfen wird.