Frankfurt muss vorerst auf Kamada verzichten

Eintracht Frankfurt muss nach der Länderspielpause auf Daichi Kamada verzichten. Der Japaner fällt wegen eines Muskelfaserrisses aus.

Wie die Eintracht am Donnerstagmittag mitteilte, hat sich Daichi Kamada einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlte deshalb im Kader der Hessen für das Testspiel beim 1. FSV Mainz. Kamada wird allerdings länger ausfallen, auch für das anstehende Auswärtsspiel in der Bundesliga beim VfB Stuttgart am 5. Februar wird der Japaner nicht zur Verfügung stehen.

Kamada stellte zuletzt seine Qualitäten als Kämpfer unter Beweis

Die Verletzung fällt genau in einen Formanstieg des Japaners. Besonders beim 1:1 am 19. Spieltag in Augsburg wusste der Mittelfeldspieler nicht nur mit einem Tor zu überzeugen, sondern war auf der Zehnerposition zudem Dreh- und Angelpunkt seines Teams. Kamada zeigte auch seine neue Qualitäten als Kämpfer, führte die meisten Zweikämpfe aller Frankfurter und entschied davon 59 Prozent für sich.

Ache mit leichten Problemen - Ilsanker positiv getestet

Neben Kamada wird auch Ragnar Ache gegen Mainz nicht spielen können. Der Angreifer laboriert an leichten muskulären Problemen, seine Abwesenheit ist allerdings nur eine Vorsichtsmaßnahme. Stefan Ilsanker wurde positiv auf das Coronavirus getestet, hatte zu diesem Zeitpunkt aber keinerlei Kontakt zur Mannschaft. Aymen Barkok, Rafael Santos Borré und Ajdin Hrustic sind mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs, Makoto Hasebe, Filip Kostic, Evan Ndicka und Kevin Trapp sowie Martin Hinteregger kommen aus Gründen der Belastungssteuerung nicht zum Einsatz.