Frankfurt hat Koulierakis auf dem Zettel

Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki steht nach kicker-Informationen bei Eintracht Frankfurt für den Sommer auf der Liste. Vom 20-jährigen Innenverteidiger konnten sich die Hessen in dieser Saison sogar persönlich überzeugten, spielte er doch in beiden Conference-League-Duellen gegen die SGE - beim 2:1-Sieg in Griechenland gelang ihm sogar in der Nachspielzeit der Siegtreffer.