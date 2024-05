Die Leverkusener zeigten unter der Woche nach zuvor drei Remis in Folge eine überzeugende Leistung im so wichtigen Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom und setzten sich mit 2:0 durch. Bei der Eintracht tut sich die Werkself allerdings seit geraumer Zeit schwer. Die letzten fünf Duelle in Frankfurt gingen allesamt an die SGE. Gegen kein anderes Team wartet der SVB so lange auf einen Auswärtssieg.