Eintracht Frankfurt steckt in der Krise. Das 0:2 bei Drittligist Saarbrücken im DFB-Pokal-Achtelfinale war bereits die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Nun empfängt die SGE den FC Bayern München, der eine Runde zuvor zwar auch im Pokal am FCS scheiterte, in der Bundesliga aber noch ungeschlagen ist - und aufgrund der wetterbedingten Absage des Spiels gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende ausgeruht nach Hessen reist.