Frankfurt erhält 10.000 Tickets für das Supercup-Duell mit Real

Am 10. August steht in Helsinki der Supercup an, Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wird dabei auf Königsklassen-Gewinner Real Madrid treffen. Wie viele Tickets die Hessen dafür erhalten, steht nun fest.

Eintracht Frankfurts Fans werden sicher auch in Helsinki zahlreich erscheinen. IMAGO/Moritz Müller