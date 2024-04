Fragezeichen bei Malen, Hoffnung auf Sabitzer

Das Duell gegen RB Leipzig am Samstag hat für Borussia Dortmund nicht die erwartete Brisanz. Personell ist Trainer Edin Terzic zu Umstellungen gezwungen.

Dass dem Spiel von Borussia Dortmund bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) doch die ganz große Brisanz fehlt, hat der BVB selbst mitzuverantworten. Schließlich war der Sieg gegen Atletico Madrid ein Grund dafür, dass die Bundesliga-Teams sich mit ihren starken Ergebnissen fast sicher einen fünften Startplatz für die Champions League der kommenden Saison erspielten - Rang 4 ist also nicht mehr entscheidend.

Dennoch geht es im direkten Duell der beiden Teams um diesen Platz, dazu um viel sportliches Prestige. "Wir haben fünf der letzten sechs Spiele gegen sie verloren haben", weiß Trainer Edin Terzic und lobt: "Sie machen seit Jahren einen guten Job und verpflichten immer wieder gute Spieler. Sie spielen sehr schnell und können die Spiele durch Konter sofort entscheiden." Das Hinrunden-Spiel allerdings hat für die kommende Auseinandersetzung wenig Aussagekraft, nach einer frühen Roten Karte gegen Mats Hummels spielte der BVB lange nur zu zehnt. "Da haben wir gezeigt, dass wir sogar in Unterzahl gut gegen sie aussehen können."

In Gleichzahl erwartet das Coach ohnehin, denn für Terzic bleibt die Auseinandersetzung mit dem von den Fans ungeliebten Rivalen "ein sehr entscheidendes Spiel", denn: "Wir wollen unbedingt in der Tabelle klettern. Es sind sehr viele anstrengende und aufregende Spiele im April gewesen. Wir sind bereit für den Endspurt."

Personell aber muss der 41-Jährige umstellen. Emre Can und Ian Maatsen sind gelbgesperrt. Für den Kapitän könnten Salih Özcan oder Felix Nmecha ins Team rücken, da will sich der Trainer nicht festlegen: "Wir haben da viele Möglichkeiten und werden das Training abwarten, bis wir eine Entscheidung treffen. Natürlich sind es beides Spieler, die Emre Can ersetzen könnten."

Eindeutiger sind seine Aussagen bei der Besetzung der rechten Außenverteidiger-Position, denn die wird frei, wenn Julian Ryerson auf links den Niederländer Maatsen ersetzt. Auf Marius Wolf als Option angesprochen, klang bei Terzic durch, dass der 28-Jährige nach zuletzt geringen Einsatzzeiten wohl erneut seine Chance bekommt: "Marius ist natürlich nicht zufrieden mit der Anzahl der Spielminuten. Aber er hat schon in Gladbach ein gutes Spiel gemacht und das wird er auch als Ersatz von Ian Maatsen."

Malen fühlt sich "nicht gut"

Bei Donyell Malen sind die Einsatzchancen eher gering. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass er morgen zur Verfügung steht", sagt Terzic. Seit einem Schlag im Länderspiel der Oranje in Deutschland, in dem er einen Schlag abbekommen hatte, fühle sich Malen "nicht gut", sagt Terzic, der Spieler sei immer noch nicht schmerzfrei. Zudem warf ihm ein erneuter Infekt in den Rehamaßnahmen zurück: "Wir wollen bei ihm vorsichtig sein."

Marcel Sabitzer, der zuletzt wegen einer leichten Krankheit pausierte, werde dagegen "gleich mit uns auf dem Trainingsplatz stehen". Ein Einsatz gegen seinen Ex-Klub ist wahrscheinlich.