Fortuna Düsseldorf im kicker-Check: Prima eingespielt, doch die Breite fehlt

Der Anspruch als Vierter der Vorsaison ist hoch, die Voraussetzungen, mehr zu erreichen, als diesen Platz nur zu verteidigen, sind für Fortuna Düsseldorf mit Blick auf die neue Saison hingegen nicht gerade optimal.

Kommen & Gehen

Eine Vielzahl von Spielern des Kaders aus der Vorsaison stehen Trainer Daniel Thioune nicht mehr zur Verfügung, darunter Top-Spieler wie Dawid Kownacki (Bremen) und Christoph Klarer (Darmstadt). Auch Rouwen Hennings (Sandhausen) weinen die Fans immer noch einige Tränen nach. Sowohl in der Qualität als auch in der Quantität konnte der Verlust noch nicht kompensiert werden. Yannik Engelhardt könnte eine Investition in die Zukunft sein, Vincent Vermeij (beide Freiburg II) sollte sofort als Sturmspitze funktionieren. Leih-Rückkehrer Jamil Siebert (Viktoria Köln) ist der Ersatz für Klarer.

Stärken & Schwächen

In der Vorbereitung präsentierte sich die Fortuna in starker Verfassung. Dafür ist der eingespielte Kader maßgeblich verantwortlich. Allerdings haben sich auch Stammkräfte wie Felix Klaus, Shinta Appelkamp, Nicolas Gavory und Emmanuel Iyoha weiter gesteigert, siehe den jüngsten Test gegen den VfL Bochum (3:1).

Die derzeitige mangelnde Breite im Kader vor allem in der Spitze und auf den Flügeln könnten sich jedoch bei Verletzungen und Sperren schnell als negativ erweisen. Ansonsten hat der Kader einen guten Mix, auch wenn Ao Tanaka den Verein noch verlassen sollte. Ob und wie sehr die Fortuna ihr großes Manko der Vorsaison in puncto Laufleistung und Spieltempo beseitigen kann, wird sich erst im Liga-Alltag zeigen.

Der Trainer

Daniel Thioune (49) hat sich in weiten Teilen mit den Gegebenheiten in Düsseldorf arrangiert. Er bleibt geduldig und macht das Beste aus dem, was ihm zur Verfügung steht. Er weckt zwar Begeisterung innerhalb der Mannschaft, doch vor allem auswärts war diese mitunter etwas zu lethargisch und abwartend aufgetreten. Schnelleres Aufbau- und Umschaltspiel sind sein Ziel. Angesichts der fehlenden Breite im Kader wird er in dieser Saison erneut in Sachen Kreativität gefordert sein.

Das Umfeld

Der Etat für die kommende Saison ist eher geschrumpft als erhöht worden. Die Investitionen in die Mannschaft mussten zurückgefahren werden. So müssen die Fans weiter ungeduldig darauf warten, dass die Fortuna weitere Verstärkungen an Land ziehen kann. Die Erwartungshaltung ist hoch, die Möglichkeiten hingegen scheinen begrenzter zu sein. Das Projekt "Fortuna für alle" muss sich offensichtlich noch einspielen und bei Sponsoren weiteres Vertrauen finden.

Die Prognose

Trotz aller Eingespieltheit: Mehr als die Platzierung der Vorsaison ist für die Fortuna mit Blick auf die eigene Qualität und die hochkarätige Konkurrenz nicht drin.